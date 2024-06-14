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Panasonic日本美學居家設計　給家最有溫度的美好生活

▲Panasonic在台灣國際室內設計博覽會展出，將日本美學融入台灣住宅，提供「都會宅」和「適齡宅」靈活配置居家空間新提案，給家最有溫度的美好生活。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

台灣國際室內設計博覽會在南港展覽館熱鬧展開，隨著近年台灣邁入高齡化與少子化社會型態，加上居高不下的房價水準，Panasonic將日本美學融入台灣住宅，提供「都會宅」和「適齡宅」靈活配置居家空間新提案，副總統蕭美琴也特別來到Panasonic展區，了解現在的住宅新趨勢。

▲▼Panasonic,台灣國際室內設計博覽會,副總統蕭美琴,台灣松下銷售公司總經理張天來 。（圖／記者姜國輝攝）

▲副總統蕭美琴也來到Panasonic展區，了解住宅新趨勢。（圖／記者姜國輝攝，下同）

台灣松下銷售公司總經理張天來提到，「台灣住宅趨勢逐漸以小坪數為主流，為了滿足年輕族與首購族的需求，今年Panasonic以空間放大為訴求，推出『都會宅』設計提案，讓小格局也能具備完善機能。像是L-Class廚具可依需求客製化，料理動線更流暢有效率；還有家中有養寵物的消費者，Panasonic提供抗菌木地板以及寵物通道和拉門等寵物友善商材選擇，讓飼主和毛小孩一起享受舒適生活。」還有搭載寵物模式的空氣清淨機，時刻為家人和毛寶貝守護健康。

▲▼Panasonic,台灣國際室內設計博覽會,都會宅,適齡宅,抗菌木地板,的空氣清淨機,健康浴座,自動洗淨馬桶,頂側雙吸式排油煙機,IoT開關。（圖／記者姜國輝攝）

▲Panasonic提供抗菌木地板以及寵物通道和拉門等寵物友善商材選擇，還有搭載寵物模式的空氣清淨機，時刻為家人和毛寶貝守護健康。

▲▼Panasonic,台灣國際室內設計博覽會,都會宅,適齡宅,抗菌木地板,的空氣清淨機,健康浴座,自動洗淨馬桶,頂側雙吸式排油煙機,IoT開關。（圖／記者姜國輝攝）

▲Panasonic以空間放大為訴求，推出的「都會宅」設計提案，讓小格局也能具備完善機能；像是L-Class廚具可依需求客製化，讓料理動線更流暢。

另外Panasonic也因應高齡化趨勢，特別為退休樂齡族等長者規劃出更安全與舒適的居住空間新可能。台灣松下銷售公司總經理張天來說，「Panasonic持續關注高齡化帶來的長者安居議題，針對退休樂齡族的住宅提案以健康和安心為設計主軸。今年在衛浴空間展出健康浴座，以及裝設扶手的全自動洗淨馬桶，舒適潔淨的同時避免發生滑倒風險；在廚房空間，則展出全新頂側雙吸式排油煙機，相對傳統排油煙機的攏煙範圍更大，能避免料理時吸入過多的油煙，另搭載智能感應功能，揮手即可開啟、關閉以及調整風力，搭配無火料理必備的IH調理爐，以及嵌入式洗碗機，安全簡易便利的操作讓長輩料理更輕鬆。」

▲▼Panasonic,台灣國際室內設計博覽會,都會宅,適齡宅,抗菌木地板,的空氣清淨機,健康浴座,自動洗淨馬桶,頂側雙吸式排油煙機,IoT開關。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼台灣松下銷售公司總經理張天來提到，Panasonic將日本美學融入台灣住宅，像是「適齡宅」在廚房展出的嵌入式洗碗機，以及全新頂側雙吸式排油煙機搭載智能感應功能，讓長輩料理與清潔都能更加便利。

▲▼Panasonic,台灣國際室內設計博覽會,都會宅,適齡宅,抗菌木地板,的空氣清淨機,健康浴座,自動洗淨馬桶,頂側雙吸式排油煙機,IoT開關。（圖／記者姜國輝攝）

除此之外，選用獨家有機玻璃材質的A La Uno全自動洗淨馬桶，特殊平滑表面不易產生刮痕與髒污，加上可配合裝潢設計的彩色便蓋，讓安全與美觀都兼顧。另外現場也展出多樣配線機能電材，像是Glatima開關蓋板推出全新材質與顏色，以及IoT開關可針對居家場景設定各種情境模式，遠端就能隨時掌握，Panasonic融合獨到日本美學設計，給家最有溫度的美好生活。

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