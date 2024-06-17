　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

商務艙飛日本1地方「來回2萬5」　全場驚：便宜又值得

▲▼星宇航空商務艙。（圖／記者蔡玟君攝）

▲商務艙。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

去過北海道的人都知道，旺季機票一直居高不下，而一名網友想去札幌遊玩，好奇查了商務艙價錢，找到來回2萬5000的票價，好奇是否值得買？文章曝光後，全場點頭大推，「北海道商務艙才25000元，很划算欸」；有內行建議，「商務艙25000很便宜，就是避開小飛機就好了！」

一名女網友在Dcard表示，最近在找要飛札幌的機票，考慮飛行時間比較長，「坐經濟艙好像不是很舒服」，因此打算要買商務艙，目前有找到來回2萬5000元的機票，想問是否值得買呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友狂點頭，「北海道商務艙才25000元，很划算欸」、「值得就買！前陣子也買了明年飛札幌的機票，商務跟經濟只差40塊，我當然買商務」、「自從搭過商務艙，我再也沒坐過經濟艙」、「往札幌的商務艙推薦買，日本太好買了，我容易買到超重，搭商務艙就不用擔心行李重量的問題也能好好休息」、「3月搭星宇沖繩商務艙飛台灣1萬2」、「25000元超便宜，我提前買半年後的機票要51000元，還需要買四張」。

有過來人建議，「商務艙25000很便宜，就是避開小飛機就好了，上次搭到長榮小飛機，商務艙只有6個位置，用餐還會碰到對方手肘...真的是謝了」、「可以搭看看酷航的豪華經濟艙，也很不錯」、「提醒你要看機型！華航避開330、737；長榮避開330、321」。

ET快訊
快訊／玉珍齋本鋪遭撞！　自小客「整台衝進去」
琳妲分手才認愛！　前任男星身分曝：他傳曖昧訊息給其他人
快訊／國3北向事故！　車流嚴重回堵
挖到遺跡！台積電嘉義CoWoS廠急停工
快訊／銘傳艦24歲上兵深夜跳海　海軍曝原因
LINE推出新版本！　6項新服務曝
陳奕迅休克骨裂住院7天　現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

記得儲水！桃園明天「大規模停水15小時」　逾7萬戶到半夜都沒水

年終6個月卻「每天工作都想哭」　26歲女不敢走：只能領3萬吧

商務艙飛日本1地方「來回2萬5」　全場驚：便宜又值得

停產飲料超懷念「2經典」！一票超愛Qoo狂唱：喝完臉紅紅

控男病患「隱瞞愛滋病」被出征！　蘇一峰不忍回應了

教育部辭典刪「點點點」例句！國教院曝26年前就收錄：將討論修訂

歐巴馬愛用家具台中設全台首店　傳產大亨只為客廳就砸500萬

珍奶一咬「爆漿蟑螂」！苦主已刪文　彰化衛生局展開稽查

Google地圖驚見「哥吉拉襲台」！大戰八里焚化廠...超神畫面曝

農會擋下298件詐騙！幫農民保住2億　行員警覺阻「假姪詐裝修費」

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

記得儲水！桃園明天「大規模停水15小時」　逾7萬戶到半夜都沒水

年終6個月卻「每天工作都想哭」　26歲女不敢走：只能領3萬吧

商務艙飛日本1地方「來回2萬5」　全場驚：便宜又值得

停產飲料超懷念「2經典」！一票超愛Qoo狂唱：喝完臉紅紅

控男病患「隱瞞愛滋病」被出征！　蘇一峰不忍回應了

教育部辭典刪「點點點」例句！國教院曝26年前就收錄：將討論修訂

歐巴馬愛用家具台中設全台首店　傳產大亨只為客廳就砸500萬

珍奶一咬「爆漿蟑螂」！苦主已刪文　彰化衛生局展開稽查

Google地圖驚見「哥吉拉襲台」！大戰八里焚化廠...超神畫面曝

農會擋下298件詐騙！幫農民保住2億　行員警覺阻「假姪詐裝修費」

奇瑞導入台灣車款確認！「Omoda C5跨界休旅」挑戰百萬有找對決

記得儲水！桃園明天「大規模停水15小時」　逾7萬戶到半夜都沒水

家裡傳出「喵喵聲」　她鑿洞驚覺：我家牆壁是小貓販賣機

賴清德今會工商協進會　未回應非核家園

年終6個月卻「每天工作都想哭」　26歲女不敢走：只能領3萬吧

哭了！以為「貓都沒出門免打疫苗」　女鏟屎官慘收3萬罰單

翁曉玲質詢拿「秋海棠」　王定宇驚：天啊！今夕是何夕？

快訊／玉珍齋鹿港本鋪遭撞！自小客「整台衝進去」　2人送醫

王瞳朝聖張學友「座位竟連結艾成」　聽定情曲爆哭：完成我與你的約定

長腿妹街頭拉扯畫面曝！平頭男不爽前任受委屈　朝民宅開槍洩憤

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

生活熱門新聞

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

請人去前女友婚禮翻桌「1桌給1萬」！準新娘幽默回應

海底撈「用餐遇4狀況」　她再也不去！網嘆服務變差

未來一周高溫悶熱　明午後陣雨續轟「中部以北下到發綠」

噁男火車上突坐她旁邊　下秒「掏棒狂甩」

台中超強雙胞胎　會考都拿5A10+上中一中

發票中4000「1原因」銀行不給換！店家也拒幫忙

宮廟價目表「夜間卡陰」加收6百　醫一看搖頭

12生肖本周運勢出爐！羊運氣與貴人齊發

梅雨掰掰！　本周「正式入夏」更熱了

妹子「買1款台灣伴手禮」吃完大讚：後悔沒多買

6年前遊陸被挖爆氣！網揪2關鍵「槓上波特王」

日本妹愛台灣「7大理由」　實測日文問路超驚喜

更多熱門

相關新聞

北海道流氓妹霸凌高中生　推落溪谷致死

北海道流氓妹霸凌高中生　推落溪谷致死

日本北海道留萌市一名年僅17歲的女高中生，今年4月行蹤不明，經過警方長達一個多月的搜索，才終於在旭川市的石狩川下游發現少女的屍體。進一步追查才發現，原來少女因為在社群平台隨意使用21歲女子內田梨瑚的照片，慘遭對方和其他3名男女監禁車內，最後從吊橋推落，墜入溪谷而死。

中午12點開搶！樂桃飛日本「最低1890元起」　限時3天

中午12點開搶！樂桃飛日本「最低1890元起」　限時3天

「微光馬祖」開跑暑假周周有音樂會　解謎闖關抽機票

「微光馬祖」開跑暑假周周有音樂會　解謎闖關抽機票

黃偉哲會北海道議長、議員交流互動熱絡

黃偉哲會北海道議長、議員交流互動熱絡

女學生慘遭2女「從大橋推落溪谷」　警逮人

女學生慘遭2女「從大橋推落溪谷」　警逮人

關鍵字：

札幌北海道機票來回商務艙

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

台東得獎民宿爆浴室偷拍！年輕女客受害

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

春風放話幫高爾宣養女兒　「滿足1條件」到國小畢業

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面