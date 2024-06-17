商務艙飛日本1地方「來回2萬5」　全場驚：便宜又值得

▲商務艙。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

去過北海道的人都知道，旺季機票一直居高不下，而一名網友想去札幌遊玩，好奇查了商務艙價錢，找到來回2萬5000的票價，好奇是否值得買？文章曝光後，全場點頭大推，「北海道商務艙才25000元，很划算欸」；有內行建議，「商務艙25000很便宜，就是避開小飛機就好了！」

一名女網友在Dcard表示，最近在找要飛札幌的機票，考慮飛行時間比較長，「坐經濟艙好像不是很舒服」，因此打算要買商務艙，目前有找到來回2萬5000元的機票，想問是否值得買呢？

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底下網友狂點頭，「北海道商務艙才25000元，很划算欸」、「值得就買！前陣子也買了明年飛札幌的機票，商務跟經濟只差40塊，我當然買商務」、「自從搭過商務艙，我再也沒坐過經濟艙」、「往札幌的商務艙推薦買，日本太好買了，我容易買到超重，搭商務艙就不用擔心行李重量的問題也能好好休息」、「3月搭星宇沖繩商務艙飛台灣1萬2」、「25000元超便宜，我提前買半年後的機票要51000元，還需要買四張」。

有過來人建議，「商務艙25000很便宜，就是避開小飛機就好了，上次搭到長榮小飛機，商務艙只有6個位置，用餐還會碰到對方手肘...真的是謝了」、「可以搭看看酷航的豪華經濟艙，也很不錯」、「提醒你要看機型！華航避開330、737；長榮避開330、321」。