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中午12點開搶！樂桃飛日本「最低1890元起」　限時3天

▲▼樂桃航空。（圖／業者提供）

▲樂桃航空「遊日限時促銷」中午12時開賣，單程最低1890元起，限時3天。（圖／樂桃航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

搶攻暑假商機，樂桃航空今（14日）推出「遊日限時促銷」，單程機票最低1890元起，大阪、東京等5條航線都有優惠。亞洲低成本航空品牌「AirAsia」也有促銷，台灣出發單程未稅價最低459元起，刺激旅遊增長。

樂桃推出「遊日限時促銷」，優惠日期今日中午12時起至6月16日晚間23時59分，機票單程1890元起，適用航線有大阪（關西）、東京（成田、羽田）、名古屋（中部）、沖繩（那霸），共5條航線。

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▲▼樂桃航空推出「遊日限時促銷」，限時3天。（圖／翻攝樂桃航空官網）

▲樂桃航空推出「遊日限時促銷」，限時3天。（圖／翻攝樂桃航空官網）

據樂桃官網顯示，各航線優惠票價包括台北－大阪（關西）單程未稅價2480元、台北－東京（成田）2480元、台北－東京（羽田）2680元，最低價為沖繩－台北僅1890元起，可預訂出發日期為2024年6月24日至10月26日。

▲▼亞洲低成本航空AirAsia推出單程機票未稅0元起優惠。（圖／AirAsia）

▲AirAsia推出促銷，台灣直飛馬尼拉單程未稅價459元起。（圖／AirAsia提供）

AirAsia推出台灣直飛馬尼拉單程未稅價459元起，直飛馬來西亞吉隆坡、沙巴單程未稅628元起；直飛泰國曼谷（廊曼）、清邁單程未稅1110元起；直飛日本沖繩、東京（成田）單程未稅2188元起。預訂時間至6月16日，旅行期間為2024年9月2日至2025年10月8日。

此外，國泰航空也與8家旅遊業者合作推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品，2人成行，機票由香港國際機場贊助買1送1，銷售時間從即日起至6月30日，要搶攻暑假親子客源。

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