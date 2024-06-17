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掏空品保協會3千萬！神鬼會計做到退休「新莊買房」才被逮

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢起訴品保協會前副秘書長涉嫌掏空侵占公款超過3千萬元。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

中華民國旅行業品質保障協會前副秘書長李秀清，涉嫌利用單獨執行會計的職務之便，從2004年到2018年間，侵吞協會公款超過3031萬元，除了用來支付個人日常開銷，還在退休後在新北市新莊區買房置產，案件爆發後，一度連累信任她的長官被當成共犯調查，台北地檢署17日依業務侵占、洗錢等罪嫌起訴李女。

品保協會是公益性社團法人，成立宗旨是要提高旅遊品質，保障旅遊消費者權益，各旅行社要加入成為會員，都須繳納永久基金及聯合基金，作為發生消費糾紛時，協會先行代償消費者的資金來源，若旅行社退會、解散或遭政府撤照，可申請協會退還聯合基金。

而李秀清從1990年起擔任品保協會的會計人員，2017年升任副祕書長並繼續兼任會計，負責協會財務收支及核對帳目等事務，因此知道有些應退回的基金款項無人領取，擅自更改協會預備好的支票抬頭，侵吞這些本應作廢的票款。

另外李秀清還會利用處理品保協會的請款漏洞，以暫付款等各種名義挪用公款，由於相關會計系統都是由李秀清一人單獨執行，品保協會上上下下都不知道被掏空，直到李秀清2019年退休後，有旅行社會員在2021年間反映，沒有收到退會款，品保協會才發現受害。

檢察官清查，李秀清從2004年到2021年間侵吞旅行社退會款149萬元，另外在2007年到2018年間虧空公款2882萬元，總計A走超過3031萬元，除了用來購買美金、人民幣，繳納個人信用卡費外，李秀清在退休後，還用這筆贓款購買新莊中平路上的房子。

由於相關單據曾經過當時的秘書長陳怡全簽核，檢警偵辦期間，一度將陳怡全列為被告並在約談後給予交保，但經過調查，陳怡全基於對李秀清信任，才會在不知情的情況下被利用，檢察官許文琪調查後處分不起訴陳怡全，至於李秀清則被依業務侵占等罪起訴，檢察官同時申請沒收不法所得並扣押相關房產。

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