美國FDA大規模召回28種飲料　含有致癌物質

▲美國FDA召回28種飲料，其中包含氣泡水。（AI生成圖／Adobe Firefly）

記者羅翊宬／綜合報導

美國食品藥物管理局（FDA）最近執行大規模的產品召回行動，包括190萬瓶500毫升裝的瓶裝斐濟水、Martinelli's氣泡蘋果汁、Nutramigen嬰兒配方奶粉、飲料經銷商Charles Boggini出產的可樂調味基料，當局透露這些產品含有未被揭露的藥物、細菌、恐致癌的有害化學物質。

根據美媒《紐約郵報》，美國FDA至今已經召回果汁、氣泡水、汽水等28種飲料，其中包含喜馬拉雅止痛茶茶包，因為產品上的標籤並未標示含有消炎藥成分，而Martinelli's氣泡蘋果汁則是因為含有有毒金屬砷，砷會增加罹患膀胱癌和皮膚癌的風險。

至於斐濟水天然礦泉水有限公司（Natural Waters of Viti Limited），則有190萬瓶斐濟水被美國FDA召回，因為在斐濟水內除了測出礦物質錳以外，還發現竟然含有3種細菌，錳含量過高甚至會導致大腦損傷。

另外，Charles Boggini所生產的4種飲料，包括粉紅檸檬水、黃色檸檬水、黃色檸檬水X、可樂調味基料，則是因食用色素涉及罹癌風險而被召回，食用色素被驗出含有對人類與動物有害的聯苯胺。

世界知名醫療機構「克利夫蘭診所」（Cleveland Clinic）透露，可樂調味基料含有未向當局申報的亞硫酸鹽，這種防腐劑會導致對亞硫酸鹽過敏的人出現皮膚問題、消化問題、氣喘等反應。

曾先後在美國FDA、美國農業部擔任顧問的食品安全專家透露，「有時候飲料在經過適當檢查之前，就會被賣給大眾。」