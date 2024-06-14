有些手搖飲店不賣了！飲料控見「1狀況」超有感：真的太多

▲有些手搖飲店只有販售大杯、700毫升的飲品。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有時突然想喝飲料，但卻不想喝這麼多！近日有網友發文表示，有好幾家飲料店已經不賣「中杯」了，有人和她一樣懷念500毫升的中杯手搖飲料嗎？貼文曝光後，掀起網友討論，不少人也有感。

女網友在Dcard上，以「大杯喝不完」為標題發文，提到每次買飲料，要不是買了喝不完，就是一杯飲料要喝很久，但無奈很多店家已經不賣500毫升的飲料了，有沒有人和她一樣懷念「中杯」的手搖飲呢？

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貼文曝光後，讓不少網友很有感，「我也比較喜歡中杯，大杯真的太多了」、「我也是！而且我最常點原茶類，偏偏很多店家即使有中杯，但就唯獨原茶類只提供大杯」、「我也喜歡中杯，有時候只是一時嘴饞，喝一些過過癮就很滿足了」、「真的欸，我喝飲料通常都是想喝，但不想喝那麼多」、「我還希望有小杯，有時候就是嘴饞但又不想買超商」、「中杯派！真的剛剛好，大杯的太多了」

還有網友直言，自己會比較傾向去有販售中杯的店家，「每次買飲料都是先以有中杯的店家選擇」、「真的！有時候還會因為有沒有中杯決定要不要買，我主要是喝不完，其次是中杯真的感覺比較好喝」。不過也有網友表示，「我恨不得有1000毫升的可以喝」。話題引發討論。