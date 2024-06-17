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LINE最新版本推6項新服務　「這功能」僅安卓用戶使用

▲▼ 。（圖／）

▲LINE 14.8.0 版本更新帶來6大變化，提升用戶體驗和安全性。（圖／翻攝自LINE 官方部落格）

圖文／CTWANT

LINE今（17）日宣布推出14.8.0版本的更新，除了聊天室檢舉新增選項以外，還有連結警語、聊天列表標示優惠券等6項更新。

為了提升用戶使用體驗，LINE指出，過往如果忘記密碼，需要輸入電子郵件獲得密碼提示，但如果也忘了當初綁定的電子郵件，會需要尋求LINE客服的協助。不過更新到 14.8.0版本後，如果忘記密碼和電子郵件，會跳出系統用隱碼形式提示當初綁定的電子郵件。

忘記密碼與電子郵件狀況下，進行登入流程，會獲得已註冊過的電子郵件提示。（圖／LINE提供）

▲忘記密碼與電子郵件狀況下，進行登入流程，會獲得已註冊過的電子郵件提示。（圖／LINE提供）

此外，由於詐騙事件層出不窮，因此LINE也在聊天室中的檢舉回報新增「假冒他人」、「詐騙」選項，若用戶選擇「假冒他人」並送出時，會再跳出系統詢問，是否要填寫客服表單。

同時，為預防用戶點入危險網站，過往於LINE社群中開啟連結，會在畫面最下方跳出確認提示；更新到 14.8.0版本後，會跳出警語畫面優化，也可勾選「1個月內不再顯示」，讓警語畫面暫時不再提醒。

第4項更新則由於Keep結束服務，原先Keep的路徑將全面更新為Keep筆記，讓用戶在使用Keep筆記上更便利。

再來是過去收到來自 LINE官方帳號，新發送的好友優惠券，需要點進LINE官方帳號內確認訊息；更新到14.8.0版本後，新發送的好友優惠券，會在聊天列表上特別標示「預覽」提醒。

LINE也說明，最後一項更新為Android用戶限定，就是在LINE社群中啟用「儲存至記事本」，只要長按訊息>分享>儲存至記事本即可完成；同時也修正Android用戶「貼圖拼貼樂」的「歷史紀錄」顯示異常問題。

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