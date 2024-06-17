每天2500次！高雄警放大絕「超高密度巡簽」　半個月逮18車手

▲鳳山分局針對轄內超商、ATM、金融機構執行巡邏勤務，主動查緝詐欺車手提領贓款。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為有效阻絕詐欺車手，鳳山分局針對轄內超商、ATM、金融機構執行巡邏勤務，主動查緝詐欺車手提領贓款，3天內連續於簽巡轄區ATM時查獲2名詐欺車手現行犯，密集巡簽的勤務作為也立即奏效。據統計，專案執行約半個月期間，已累積查獲18名車手，希望能減少民眾財產損失。

▲▼員警在中山西路超商巡簽時，眼尖發現25歲無業林姓犯嫌在影印機印製「佈局合作協議書」，當場逮到詐欺集團面交車手。（圖／記者賴文萱翻攝）

第一件為忠孝所員警6月13日7時許在鳳山區中山西路超商巡簽時，眼尖發現25歲無業林姓犯嫌在影印機印製「佈局合作協議書」，實施盤查發現他竟是詐欺集團所派遣的面交車手，正準備面交收款新台幣60萬元，並於查扣偽造工作證、收據、手機等。

▲▼高雄警每天2500次「超高密度巡簽」，半個月狂逮18車手。（圖／記者賴文萱翻攝）

另一案則是交通分隊員警6月15日14時許，在中山東路沿線金融機構巡簽時，見20歲無業莊姓犯嫌領款時持續以耳機講電話，見警神情緊張，盤查時莊嫌無法說明領款原因及金融卡來源，經查證金融卡所有人確定為遭騙人頭帳戶，立即將莊嫌逮捕，並扣得現金2萬元、金融卡2張，上述案件調查後皆依違反刑法詐欺罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

分局長陳柏彰表示，為有效阻絕詐欺車手，鳳山分局目前針對轄內多處金融機構、超商ATM執行超高密度專案巡簽，結合派出所、偵查隊、所有民防義警義刑及分局內外勤全體警力強力簽巡，以複式巡邏方式遏阻車手提領動機。

統計專案執行迄今（6/1-6/15）員警巡簽次數達3萬7千448次、日平均達2500次，期間已查獲18名車手，希望徹底阻斷車手提領減少民眾財產損失。