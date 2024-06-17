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社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄女遭牛稠埔暴漲溪水沖走　遺體今晨尋獲

▲消防人員出動陸空搜索，最後發現被水沖走女子的遺體 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲消防人員出動陸空搜索，最後發現被水沖走女子的遺體 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市田寮區牛稠埔溪16日傳出溪水暴漲將人沖走的消息。一名婦人在當天上午離家前往自家農地耕作後音訊全無，家屬在尋找她的途中在路邊發現她所穿的一雙雨鞋，懷疑她可能已經掉入溪中並被沖走。警消今（17）日清晨已經找到該婦人的遺體。

今天清晨6時0分，警消和義消共約40人、空拍機和搜救犬出動前往搜救。搜救人員沿著河道步行和下水搜索，並利用空拍機進行協尋。7時許，他們在河道中發現這名婦人，但已經明顯死亡。搜救人員將她搬運至岸上，並未送往醫院，後續將由警方處理。

▲消防人員出動陸空搜索，最後發現被水沖走女子的遺體 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲消防人員出動陸空搜索，最後發現被水沖走女子的遺體 。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起案件是湖內分局在16日17時44分左右接到報案，指出有人疑似被暴漲的溪水沖走。警方隨即聯繫田寮消防分隊並派遣田寮所長帶隊前往現場進行搜救。

落水的是一名67歲的陳姓婦人，她每天都會前往農地巡查，並經過田寮區平安路51號下方的溪流。家屬昨天午後無法聯繫到她時，便前往農地尋找，並在岸邊發現疑似是她的一只雨鞋和部分農作物（香蕉和竹筍）。家屬立即報案並請求協助，警消人員在現場積極搜救，無奈仍以悲劇收場。

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