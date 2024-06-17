高雄垃圾車路中變換車道　騎士煞不住...2機車撞成一團倒地

▲垃圾車變換車道，後方2機車撞成一團，騎士摔地受傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鼓山區鼓山二路昨（16）日12時40分發生一起發生追撞事故，當時60歲林女見前方垃圾車煞車隨即減速，後車騎士26歲秦男因未能及時煞車，追撞林女車尾，2人雙雙倒地，手腳擦挫傷。警方表示，初判肇因為秦男未保持安全距離，但詳細肇因尚待進一步分析研判。

昨（16）日一輛垃圾車正在執行勤務，行經鼓山二路時，因前方車輛於路口左轉，垃圾車駕駛先打右轉方向燈後再變換車道，騎士林女見狀隨即減速，後車騎士秦男煞車不及，2輛機車發生追撞事故，2人也雙雙倒地。

▲垃圾車變換車道，後方2機車撞成一團。（圖／記者賴文萱翻攝）

鼓山分局獲報後，立即派員到場處理。經查，兩肇事駕駛均未指證垃圾車為主要肇事原因，雙方均僅有手腳擦挫輕傷，並已自行就醫檢查，並無大礙。

交通分隊同仁對雙方駕駛進行酒測，結果均為0。事故主要肇因初判為秦男未保持安全距離所致，林女未發現肇因，詳細肇因仍待交通大隊分析研判。

▲垃圾車變換車道，後方2機車撞成一團，騎士摔地受傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市環保局表示，針對這起車禍警方已進行調查，暫未發現本局車輛肇事責任，已同時持續要求各區清潔隊車輛駕駛於變換車道時，務必注意車後狀況，以維行車安全。