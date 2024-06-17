【廣編】夏日避暑首選！到「冰雪祭．白色童話」賞絕美冰雕、玩刺激冰雪滑坡打雪仗

▲免出國就能體驗雪國生活！高雄駁二盛大「冰雪祭冰雪祭．白色童話」登場，大小朋友都能在零下冰屋穿梭夢幻童話場景中。

圖、文／寬宏藝術提供

今年夏天超人氣展覽「冰雪祭．白色童話」已於6/14在高雄駁二盛大登場，冰雪祭展內全程為零下低溫環境，夢幻重現6大世界童話《阿拉丁》、《小美人魚》、《灰姑娘》、《金銀島》、《醜小鴨》、《白雪公主》的經典場景，開展首日便湧入爆滿的玩雪人潮！不僅可以體驗零下冰屋穿梭、打雪仗、還能暢玩冰上碰碰船、急速冰雪滑坡等體驗設施，讓在場大小朋友都直呼：「超冷！冰上碰碰船超好玩！」。「冰雪祭．白色童話」購票請可上寬宏售票（kham.com.tw）。

本次「冰雪祭．白色童話」攜手冰雕國寶級大師，同時更是臺灣之光的吳庭國老師操刀製作，打造出全臺首座冰造海盜船！從船輪、吧檯、椅子到船身全都是手工雕琢，還有以精湛的冰雕技術、著色工藝，打造出巨型冰砌城堡、零下冰屋。吳庭國老師受訪時表示，大眾普遍認為冰雕「龍」是最耗時的，不過實際上冰雕一間「冰屋」的時間，大約等於冰雕10條「龍」，可見冰屋的製作是相當具有挑戰性！一踏入冰雪祭便可以直接近距離觀賞有如魔法般的冰雕藝術，展內還有多處拍照絕佳地點，拍起來就像身處冰雪中的白色夢幻童話，吸引不少民眾駐足瘋狂拍照留念！

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「冰雪祭．白色童話」自即日起起至9/8（日）就在高雄駁二藝術特區P2倉庫，絕對不能錯過的各種冰雪藝術、新奇體驗等著民眾探索，一起挑戰冰上極限體驗！購票可上寬宏售票（kham.com.tw）。