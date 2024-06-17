陸5月份CPI年增0.3%　官員：下階段繼續溫和回升

▲大陸消費緩慢復甦。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局17日公布國民經濟運行數據，其中，5月份CPI較去年同期上漲0.3%，漲幅與上個月持平。統計局發言人、總經濟師劉愛華表示，總體看，下階段CPI將繼續呈現溫和回升態勢。

劉愛華提到，從5月份居民消費價格走勢來看，總體穩定。主要有三方面特點，第一是居民消費價格同比漲幅持平。5月份，CPI同比上漲0.3%，漲幅與上月持平。其中，食品價格同比下降2%，降幅比上月收窄0.7個百分點，影響CPI同比下降約0.37個百分點。

在食品中，豬肉價格上漲4.6%，淡水魚價格上漲3.3%，鮮菜價格上漲2.3%，漲幅有所擴大。雞蛋、鮮果和食用油價格分別下降8.5%、6.7%和5.1%。非食品價格上漲0.8%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI同比上漲約0.68個百分點。

非食品中，能源價格上漲3.4%，漲幅比上月回落0.2個百分點。服務價格上漲0.8%，漲幅與上月相同。

劉愛華指出，第二是居民消費價格環比呈現季節性略降。5月份居民消費價格環比下降0.1%，降幅略小於近十年同期平均下降0.2%的水平。其中，食品價格與上月持平，非食品價格下降0.2%。

在非食品中，主要受到小長假後出行熱度季節性減退影響，飛機票、交通工具租賃費和長途汽車價格分別下降9.4%、7.9%和2.7%。

劉愛華說，第三是核心CPI溫和上漲。5月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上漲0.6%，繼續保持溫和上漲態勢。關於下階段CPI走勢，從目前掌握的食品、工業消費品、服務等價格走勢看，CPI仍將繼續溫和回升。

從食品看，隨著應季果蔬大量上市，食品價格仍將處於季節性低位。從工業消費品看，總體供給充足，有利於價格保持穩定。從服務看，隨著服務需求的進一步恢復，服務價格有望繼續回升。