桃園首辦校園社團3X3籃球賽　「臺灣艾佛森」蔣淯安代言獻技

▲桃園首辦校園社團3X3籃球賽，蔣淯安(左二)代言獻技。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年事務局15日在桃園區三民公園，舉辦首屆「同學報隊嗎？113年校園社團3X3籃球賽」，超過300名來自桃園市高中職及大專校院的學生報名參賽。甫奪下T1聯賽冠軍的桃園台啤永豐雲豹「台灣艾佛森」蔣淯安也親臨現場，與蘇俊賓副市長及參賽學生進行三對三鬥牛賽，現場充滿熱血與歡樂的氛圍。

▲蘇俊賓副市長開球。（圖／青年局提供）

青年事務局局長侯佳齡表示，桃園市高中職及大專院校共有435個運動性社團，幾乎每校都有籃球社團，顯示籃球運動在基層的普及。3對3籃球賽已成為奧運正式項目，青年局期盼透過本次活動促進籃球社團跨校交流，發掘職籃潛能新秀。本次比賽規劃豐富的獎金、冠軍隊伍專屬球衣以及紀念品，吸引大批籃球社團與同學參賽，希望未來能成為桃園特色的跨校籃球社團活動。

▲桃園首辦校園社團3X3籃球賽

擔任賽事代言人的蔣淯安提到，三對三籃球賽能學習到團隊合作和單打技巧，都是籃球競技中非常重要的一部分。參賽學生六和高中張育嘉同學表示：「能和這麼多人一起打籃球，還有機會和蔣淯安PK，真的很開心。這是一次難忘的經歷，希望市府能繼續舉辦這樣的活動。」此次活動也邀請桃園Union21高中職街舞聯賽第二名的「桃園高中熱舞社」進行開場演出，場邊同學熱情加油，舞蹈和歡呼聲將活動推向高潮。