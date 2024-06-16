拿裸照逼女友打分手砲！男大生嗆：被告退學就考台大　下場曝光

▲王姓男大生拿裸照逼女友打分手砲，遭判刑2月。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳佩蓁／台南報導

成功大學一名王姓男學生與小琳（化名）原是男女朋友，2人交往期間小琳曾傳送裸照供男友觀賞，之後雙方因故分手，小琳擔心照片外流，傳訊要求王男刪除照片，不料王竟以此逼她打分手砲，還向友人表示自己不怕被告，囂張嗆「成大這麼爛，被退學我就考台大」。台南地院審理後，依犯強制未遂罪，處王男有期徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，2023年8月間小琳與王男分手後，因擔心裸照外流，傳訊要王男刪除照片，「你散播我的肖像權那就走法律途徑」、「分手不好好分」、「你到底要我怎樣」、「不要散播就對了」，不料王男卻回傳一個表情符號，「這是一個讓你自己體會的表情」、「就分手砲」以此方式脅迫小琳與自己發生性行為，但小琳並未答應。

事後小琳感到不安和恐懼，於是向友人哭訴遭王男威脅，友人便向王男詢問此事，並問他「你不怕被告歐」、「而且如果學校知道不會退學之類的嗎」，沒想到王男竟回嗆「這種爛學校不會管這種破事好嗎」、「而且成大這麼爛」、「被退學我就考台大」，因王男始終故弄玄虛，不願正面回應是否已刪除裸照，小琳不堪其擾便報警處理。

王男到案後矢口否認犯行，辯稱「我有詢問她能否再發生性行為，她拒絕後我沒有用照片威脅她，我以前已經明確回答她有刪除照片，她一直煩我，我後來發現她有誤解，我就立刻澄清」，不過法官勘驗雙方對話紀錄，認定王男。

法官勘驗雙方對話紀錄，認為小琳基於信賴關係才傳送裸照供王男觀賞，沒想到王男卻於分手後利用其握有該照片的機會，以此脅迫小琳打分手砲，造成小琳精神畏懼與不安，依犯強制未遂罪，處王男有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。