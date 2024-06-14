成大「1科系」申請分發掛零！　校方：AI浪潮影響

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成大歷史系申請分發掛零！　校方：AI浪潮影響

▲國立成功大學首座光藝術建築─歷史文物館，19日傍晚在陳玉女副校長主持點燈儀式，點亮回憶、溫暖人心、傳遞幸福也照耀未來的希望與夢想。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲成功大學歷史文物館。（資料照／記者林東良翻攝）

文／中央社

113學年大學申請入學管道統一分發結果昨天公布，國立成功大學歷史系分發掛零，校方推測和AI（人工智慧）浪潮影響下，未來就業趨勢可能出現變化有關。

成功大學今天告訴中央社記者，在AI浪潮影響下，少數學系在大學申請入學管道統一分發人數低得超乎想像，主因可能和未來就業趨勢出現變化有關；台灣少子化影響，也讓學生來源減少。

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成大表示，台灣學生入學管道多，「重榜」機率也較高。申請入學每名學生最多可報名6個校系，學生把握機會多填及參加甄試，最後分發只有1個名額。但申請入學缺額都會回流到8月分科測驗分發入學管道。

目前，成大歷史系在學人數，分別是大學部223人，研究所博士班、碩士班共69人。113學年預定錄取名額是15人，備取未定。 成大歷史系1969年創立，1972年增設夜間部，1985年成立歷史語言研究所，包括中文、歷史兩組；1993年兩組各自獨立，歷史組改名歷史研究所，招收碩士班研究生，1997年博士班招生。

因應社會變遷，成大歷史系夜間部1997年改為進修推廣部，2000年停止招生，2003年起招收夜間上課碩士在職專班，後因階段性推廣教育任務完成而停招。現有大學部、碩士班和博士班。

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