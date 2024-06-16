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看婦產科「私密處被挑逗」　男醫生噁問1句...網爆恐怖經歷

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO內診時感到不適。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友控訴，新北某間婦產科內診時，疑似被男醫挑逗陰蒂，還問「我的儀器厲不厲害？」而且在擦藥時，醫師快速在陰蒂來回擦了2、3下，但以往看婦產科不曾被碰觸陰蒂，「當下有種被玷污的感覺」，看診的過程讓她感到不舒服，過了4個月陰影仍揮之不去，還因此罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。

女網友在Dcard發文，「板橋婦產科看診疑似被挑逗陰蒂」，在新北某間婦產科就診時，醫師的行為舉止讓她感到極度不適，問診的口氣像對小孩講話，「但也蠻像變態大叔的口氣」，進了內診間，醫師沒有說明接下來要進行的檢查措施有哪些，第一句話就問「我的儀器厲不厲害？」

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原PO感到疑惑，看婦產科從來沒被問過這問題，「這絕對不是一個符合醫療常規的問題，而且因為他的口氣，我直覺告訴我他的問題隱含性暗示」，接著醫師在沒告知的情況下，直接使用鴨嘴鉗觸碰她的陰部，以往遇過的醫師都會先告知。

▲私密處、下半身、妹妹、女性疾病。（圖／記者田暐瑋攝）

▲以往從未遇過這種不安感。（示意圖／記者田暐瑋攝）

接著，醫師看到陰道內部有傷口，告知要幫她擦藥，並用猥褻的口氣問「看到傷口『有沒有很可怕？』」感覺醫生快速在陰蒂來回擦了兩、三下，此動作讓她感到震驚，因念珠菌內診的經驗將近百次，從未被醫師觸碰過陰蒂，「最嚴重的時候也沒有」，當下有種被玷污的感覺，平白無故且毫無能力抵抗的狀態下，被拿著醫師執照的陌生人挑逗，「婦產科醫師會不知道陰蒂很敏感嗎？」

內診結束後，出診間前男醫師還告知周日回診，原PO聽了頭皮發麻，立刻跟櫃台說下次要預約女醫師，「離開診所後越來越覺得很噁心、害怕」，她還因此罹患PTSD，內診時就會想到那位男醫師，「我在內診台上哭了出來，掉著淚內診、穿褲子、拿藥，後來站在診所外哭了半小時，直到老公從遠處趕來陪我」，還連帶影響工作狀況。

她在網路上找到其他受害者，10年前有網友留言，「狂刺激陰蒂陰道，言語語帶挑逗，護士說那是醫生的習慣，根本就是性騷擾…惡德醫生，不信就去吧，保證後悔」。原PO感到欣慰，雖然沒有其他證據，「但是至少我不是唯一有這種感受的人」，後來又翻出另一位網友5年前的留言，「那次經驗讓我有種被羞辱跟強暴（心理）的感覺，出來就哭了，以後再也不去了」。

▲▼醫師,診間,門診,診所,醫院,就醫,看診,醫師,患者。（示意圖／CFP）

▲不少網友曾被騷擾過。（示意圖／CFP）

她坦言，「在沒有證據的狀態下，能做的事情很有限」，諮詢過專業人士，雖然可以提告，但很大機率不會成案，成案了也要經歷伴隨的金錢壓力（至多幾十萬）和法律風險，為了避免被告誹謗、妨害名譽，不能公開診所及醫師名字，只能在網路上留模糊的負評，告知其他人多留意。

貼文曝光，掀起網友討論，「謝謝妳願意說出這段創傷經驗，這是很有意義的事，至少有類似經驗的人會知道自己不是孤單一人，他們的感受沒有錯」、「曾經揭發過性騷擾慣犯，我相信妳，因為這種熟練的手法肯定不會是第一次」、「妳願意站出來發聲是一件很了不起的事」、「他的第一句話就很噁，完全不是妳的問題」、「抵制不正當治療行為言語上騷擾！讓醫療品質更安心」、「我在醫院工作，建議妳到衛生局醫事科投訴，他們會調查、要求醫師說明，如果對衛生局的回覆不滿意，可以再投到衛福部！」

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