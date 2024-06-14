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社會 社會焦點 保障人權

快訊／點名羅智強要殷瑋拿公事包　才陷性騷醜聞！名嘴判賠10萬

▲▼台灣公民人權聯盟籌備處今日(3/2)司法信心年度民意調查記者會，陳為祥律師（台灣公民人權聯盟籌備處）、吳豪人教授（台灣人權促進會前會長）、黃帝穎理事長（台灣永社）、鄭文龍理事長（台灣陪審團協會）、黃崇佑副主任（台灣制憲基金會）、張宏林執行長（公督盟）、陳惠敏理事長（監所關注小組）、潘威佑秘書長（台灣社）、何宗勳理事長（台灣公民參與協會）、張宇韶副理事長（台灣韜略策進學會）等多名法律人出席與會。（圖／記者湯興漢攝）

▲親綠名嘴張宇韶。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

親綠名嘴張宇韶前年（2022年）底po文指稱，當時新任的台北市府市政顧問殷瑋，多年前曾被總統府前副秘書長羅智強要求幫拿公事包，羅告張造謠、求償30萬元並在臉書刊登判決全文連續7天，殷瑋出庭證稱從沒替羅提公事包，且羅慣用後背包、沒有公事包，台北地院審結，今判張要賠償10萬元，雙方都未出庭聽判，全案還可上訴。

判決理由指出，張宇韶本案po文性質屬於可驗證真偽的「事實陳述」，但殷瑋證稱張所寫內容並無此事，而證人吳崑玉承認僅看到殷瑋拿著1個皮包跟在羅智強後面，就「看圖說故事」自行穿鑿附會，也代表無從證明「羅智強要殷瑋幫拿公事包」。

法官指出，張宇韶雖主張羅智強是高知名度的政治人物，應有雅量接受社會大眾合理評論，但張po文內容不實，毫無褒羅讚殷等善意，反而將使一般人對羅產生愛耍大牌、耍官威與欺負下屬的負面印象。

法官查明張宇韶2021年8月就寫過相同的「提公事包」內容，殷瑋也立即澄清「羅智強不曾要我拿過公事包」、「管你公開還是私下，我不可能幫羅智強拿公事包」，而張曾任民進黨中國事務部主任，也是專欄作家與政論員，卻未盡合理查證義務，已有明知、重大輕率等惡意。

法官考量羅智強現任立委月入本薪19萬餘元，名下資產共50餘萬元，張宇韶目前待業但有300多萬元存款，判張須賠10萬元，但判決書會公開於司法院查詢系統，張無須在個人臉書粉專刊登判決全文。

▲▼國民黨團召開「柯建銘老天有眼說 民進黨出來面對！」記者會，由黨團首席副書記長林思銘、羅智強、鄭正鈐及許宇甄共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲現任立委羅智強。（圖／記者湯興漢攝）

本案源於蔣萬安2022年12月25日就任台北市長，延攬曾任前總統馬英九競選連任辦公室發言人殷瑋擔任市政顧問，張宇韶同月29日以《殷瑋搶進蔣萬安市政顧問 掀起國民黨上下不滿壓力鍋》為題，指稱「我聽過幾個真實的故事，羅智強竟然要殷瑋在公開場合幫他拿公事包」等語。

其實張宇韶在2021年8月13日，就以《這些人真可悲！國民黨戰鬥藍的一場荒謬鬧劇》一文，說過相同的「提公事包」內容、一字不差，殷瑋當時隔天（14日）立刻澄清張的說法不實

羅智強po文反擊張宇韶「胡說八道」、把已被澄清過的內容再度用來醜化他，羅喊話張「是哪隻天眼看到我要殷瑋拿公事包」，並指殷笑說張po文最大的腦洞，是「強哥，認識你的人都知道，你從來就是背著背包到處工作，你根本沒有公事包啊！」

羅智強當時已辭去台北市議員、無公職在身，他表示不姑息張宇韶造謠行為，要求對方公開道歉並賠償10萬元，聲稱若告贏，就捐給他開辦的民主學校充作培訓基金。羅提告實際求償精神慰撫30萬元，並要求張在個人臉書粉專刊登判決全文公開瀏覽連續7天。羅經國民黨提名，今年（2024年）1月當選台北市第六選區（大安區）立委。

本案去年（2023年）審理期間，張宇韶被爆料涉性騷擾民進黨女黨工，身陷#Metoo醜聞而神隱，另有約20位女子向媒體指控張是性騷慣犯。

羅智強po文嘲諷張宇韶正想避風頭，「我告他的案子，竟然在這個時候『開庭了』，真的只能用『報應』兩個字來形容」，羅虧說「我來把張宇韶挖出來」，喊話張「親自出來面對！」

▲▼國民黨立委參選人羅智強告親綠名嘴張宇韶求償10萬元，分別傳喚台北市政府發言人殷瑋（藍外套跟襯衫）與政論名嘴吳崑玉（戴帽大個子）作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲殷瑋（左）與政論名嘴吳崑玉（右）為羅智強告張宇韶求償案同場作證。（圖／記者黃哲民攝）

張宇韶從沒出庭，委任律師主張他所稱「提公事包」，是描述一個「民主政治文化倫理」，消息來源為政論名嘴吳崑玉2020年3月5日發表的1篇專欄文章，提到「某位總統府副長級幕僚，年方30多歲，出來開會要20多歲部屬，幫他一路提皮包」，張自稱向吳求證過。

吳崑玉出庭證稱跟張宇韶聊過目睹殷瑋拿包包跟在羅智強後面，僅屬茶餘飯後笑談，他的專欄文章為「綜合性、類似劇本的寫法」，沒指特定對象。吳在法官追問下狂打迷糊仗，自稱也幫長官提過公事包，不證實「總統府副長級幕僚」就是講羅智強。

殷瑋現已轉任台北市府青年局長，他出庭證稱羅智強待人柔軟，從沒要求他幫提公事包，他自己也不會願意幫提公事包，且羅時常背著後背包出入各種場合、沒用公事包，張po文前也沒向他求證。

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