台中師遭控性騷還叫女學生「小護士」　校方：停聘2個月調查

▲李姓教師去年因於課堂上不當碰觸女學生，經女學生舉報性騷，校方調查後認定檢舉成立。（圖／視覺中國）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市一所農業職業學校的李姓教師因於課堂上不當碰觸女學生，經女學生舉報性騷，校方調查後認定檢舉成立，處分申誡二次；未料現又傳出，李男疑似惡性不改，又有其他女學生疑似遭李師肢體騷擾，校方表示，目前先將該師停聘2月，若情況屬實會從嚴處分。

該校去年有2名女學生舉報，李師在農業機械課時，趁著教學開搬運車協助使用排檔桿，將身體靠近女學生，並趁操作完排檔桿手要伸回之際，接連滑過右大腿、左大腿，接近私密部位。女學生說，這讓她感到很不舒服、不對勁。

女學生表示，她的志向是成為護理師，李師因此替她取綽號叫小護士，李師曾在課堂上，因她詢問其他男同學電腦操作問題，向她說「小護士妳怎麼可以找其他男生？過來老師這邊」；或是在她受傷時，說「小護士妳的臉怎麼了，過來，讓老師看看」，種種舉動讓她覺得已經超過老師關心學生的正常範疇，其他學生也認為不正常。

案經女學生於去年舉報性騷，校方性平會展開調查，認定檢舉成立，處分申誡二次。目前女學生已畢業，但她又接獲消息，有學妹也疑似遭到李師騷擾，同樣是在開搬運車的時候被觸碰身體，學妹也已向學校投訴，女學生說，李師並沒有悔改自己的過錯，並以同樣的方式騷擾下一屆的學妹，不禁懷疑真正的公平是什麼？

對此，校方指出，目前將該師停聘2個月，若情況屬實將從嚴處分。