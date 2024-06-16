醫籲「取消博愛座」：逼人讓座，我真的不行！

記者陳俊宏／綜合報導

博愛座問題討論已久，近日北捷又有兩名老人，逼一名上班12小時的OL讓座，讓女子情緒崩潰衝撞捷運站柱子。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇認為，博愛座應該全面取消，「逼人讓座，我真的不行。」他也分享曾被一名老阿姨要求讓座，「如果是今天的我，我會現場吼她：『白目，沒看到我很累嗎』？」

「那些讓座的新聞，我早就麻痺了。」姜冠宇近日在臉書說，不是博愛座的問題，而是有些睡很飽的長輩，根本何不食肉糜，無法理解誰才是真正需要讓座，上班12小時以上或反應已經累垮的，才是真弱勢。

姜冠宇表示，早在20年前，美國衛生及公共服務部轄下的國家職業安全衛生研究所（NIOSH）就研究出爐，做成手冊說明，長期12小時的工作班次，與一般理想上8小時的工作班次相比，那些工作12小時的人，在到9到12小時的工作時間內，警覺性降低、疲勞增加、認知功能下降，工作表現惡化或工作速度減慢，後續並與更多的菸酒不良消費有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼博愛座爭議頻傳。（圖／資料照）



姜冠宇指出，那種上班頭痛需要吃越來越多的止痛藥、胃藥，否則無法上班的，大多就是指這個族群，那些換算起來就是10年前《刺胳針》期刊的研究，相較於每周工作40小時，每周工作超過55小時，會使心臟病風險增加13%，中風風險增加33%。

姜冠宇提到，風險是哪些細項，日本厚生勞動省的研究講得更清楚，這包含腦出血、中風、高血壓腦病變、心肌梗塞、心衰竭，連主動脈剝離都有，所以到底誰才值得被讓座？未來就算博愛座被取消，該讓座的人也不會變。

姜冠宇認為，女子去撞牆其實可以理解，因為她已經累了，這樣無異於逼她走終結站，這是控訴你們根本不把的人家的命當一回事。

姜冠宇說，退休後每天享受健保的方便，別的國家都沒辦法這樣，而且國外長壽指南都說長者要健康，其實應該站起來多走動多運動，政策多為長者建設大眾運輸工具，是叫你們多站多走，訓練你們的下肢肌肉，所以位子到底應該要誰讓誰？

▼逼OL讓博愛座，男子稱「我看不下去」。（圖／記者張君豪翻攝）

「我會這樣講，是因為我以前累到昏睡在公車上，也是有被好事的老阿姨叫起來讓座給長者」，姜冠宇表示，「如果是今天的我，我會現場吼她：『白目，沒看到我很累嗎？』阿姨，這樣妳看到了嗎？妳以為在積功德，其實在增加業障。」

姜冠宇認為，博愛座應該要全面取消，取消之後，更應該正確認知誰要讓誰；每隔一段時間就有博愛座讓座新聞，看了都煩，「我主張以後為了讓長者清醒與加速推動改革，以後遇到那些態度不佳的長者，我們就是不讓。」

有網友留言，「有些年輕人忽然就死了，可能過勞死，也可能特殊疾病死的。所謂的『老人』，並沒有比較弱或比較接近死亡。」姜冠宇回應，沒錯。他回覆網友問題強調，「理性讓座都沒有問題，逼人讓座，我真的不行。」

根據警方調查，此案發生於11日深夜10時20分，一名林姓女子在復興崗站坐在博愛座上，被一名老婆婆請讓座，她不肯。後來一名李姓男子自稱「看不下去」要求讓座，突被林女攻擊手臂及額頭，雙方於復興崗站下車。

經復興崗站長及保全前往協調，李男表示，只要林女道歉便不追究。但林女道歉後，突然衝撞站體柱子數下，導致血流滿面，被送醫治療。警方到場後告知雙方當事人相關權益，均表示暫不提告。

▼OL崩潰撞柱滿臉血送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

