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第二屆哈佛台北書院今開幕！今年三大亮點「參訪台灣AI」

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲第二屆哈佛台北書院今天開幕，今年與去年有三大不同之處，包括參訪高科技機構，了解台灣AI發展。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學與美國哈佛大學合辦的「哈佛台北書院計畫」，今年邁入第二屆，今（16日）正式開幕。台大表示，今年共有53名學生參加，主要來自哈佛大學與耶魯等大學，今年活動有三大亮點，學生除了上華語課程，內容更精進，今年接待家庭將全由台大學生擔任，學生們將前往大巨蛋看棒球賽，也會參訪高科技機構，讓外籍生了解台灣文化與AI科技現況。

美國哈佛大學知名的暑期中文進修計畫「哈佛北京書院」，原先是和中國北京語言大學合作，2020年起改與台大合作。因疫情影響從去年才啟動第一屆交流，今年雙方持續合作進行第二屆，並在今天正式開幕。

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台大國際長袁孝維表示，第二屆哈佛台北書院原本有近60人報名，後因相關因素，最終僅53人成行，比去年少一人，這些成員主要來自美國哈佛大學與耶魯大學。

袁孝維指出，今年活動和去年相比，有三大不同之處，首先是課程的精進，由於教學內容主要是哈佛主導，據她了解，因為去年是第一屆，上課內容還在測試，今年上課內容設計將更貼近台灣，除了從哈佛大學帶老師來之外，還徵召台灣的好老師一起授課，今年課程內容會更貼近台灣的文化與發生事情。

其次，袁孝維表示，參與書院計畫的學生，周末可以參與文化體驗課程及校外參訪活動，今年台大學生將扮演更好的主任，接待家庭全部來自台大學生的家庭，周末時將一起搭乘公車或捷運等大眾運輸系統，帶外籍生進行參訪和旅遊，體驗台灣風土人情及文化脈動，也讓台大學生與外籍生有更多互動；另中華民國哈佛校友會也安排外籍生到大巨蛋看棒球。

此外，輝達執行長黃仁勳日前訪台帶動AI旋風。袁孝維指出，在這次哈佛台北書院的社會調查或參訪活動時，台大也會安排學生，參訪高科技機構，讓外籍生更了解台灣AI的發展。

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