日本不只「奪命食人菌」！多種傳染病連環爆　專家曝與新冠有關

▲日本爆發多重流行傳染病。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本感染手足口病的幼童數量暴增，光是關西地區就有2府4縣達到「警報等級」。然而不只是手足口病，日本各地也爆發被稱為「奪命食人菌」的疫情，短短5個月以來就有近千人罹患鏈球菌毒性休克症候群（STSS），由於該病毒可能導致手腳壞死甚至死亡，因此保健所也紛紛呼籲加強防疫措施。專家則指出，食人菌疫情突然爆發的背後原因，可能與新冠疫情導致大眾免疫力下降有關。

根據《讀賣電視台》報導，這個被稱為食人菌的病毒正是「A型鏈球菌」，通常透過飛沫和接觸傳播。A型鏈球菌透過傷口進入體內後，可能引發鏈球菌毒性休克症候群（STSS），並出現高燒、四肢腫脹和喉嚨痛等症狀，或是導致手腳壞死，甚至引發多重器官衰竭，致死率高達10%至40%

根據日本國立感染症研究所的數據，2024年1月至6月2日為止，患者數量已達977人，不但是2023年同期的2.8倍，更超過了2023年全年的總數941人，預計今年的患者數量可能會翻倍。

大阪公立大學的金子幸弘教授指出，A型鏈球菌無處不在，主要分為2種類型，分別是好發於小學生的「咽喉炎」，以及成人也會感染的「重症型」（食人菌）。前者多通過飛沫傳染，預防措施包括勤洗手和漱口；後者則是細菌通過傷口感染，初期症狀包括發燒和劇痛，若不及時治療會導致傷口組織壞死。

金子幸弘表示，在歐洲流行的新型變異株M1UK近期也開始出現在日本，雖然尚無法確定M1UK與STSS之間的關聯，但懷疑這可能是導致STSS患者數激增的原因之一。他補充道，重症型感染更容易發生在免疫力低下或有慢性病的群體中，特別是40至50歲的成年人。

此外，大阪府於6日宣布，手足口病患者數量在1周內超過警報門檻，時隔5年再度到達「警報等級」。手足口病通常在6至7月迎來高峰，主要流行於5歲以下兒童，症狀包括手、腳和口腔內出現紅疹、水泡或潰瘍，同時發燒。嚴重者可能引發腦膜炎等併發症。

金子幸弘指出，由於新冠疫情期間，民眾接觸傳染病的機會減少，導致免疫力未能充分建立。隨著防疫措施放鬆，流行病數量急劇上升。因此，目前需要做好防疫措施，以應對多種傳染病的威脅。