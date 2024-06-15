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「扔2元搭霸王公車」司機抓包　男童嗆3字！乘客傻眼：教育怎麼了

▲▼ 公車（圖／記者劉維榛攝）

▲男童搭公車只丟2元，還回應司機「我沒錢！」（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

搭公車若零錢不夠，其實很多司機並不會計較！一名女網友直擊，小男童上車只投2元，司機要求再補8元，豈料孩子坐在博愛座理都不理，更直白稱「我沒錢」，隨後邊滑手機邊喝手搖飲，讓全場乘客超傻眼，司機只能無奈說「沒錢一開始老實說就好，為什麼要用騙的？」

一名女網友在《我是蘆洲人》表示，最近在公車上看到一名年約10歲男童，一手拿著手搖飲上車，一手扔銅板後就走到博愛座休息，當下司機發現只有2元，提醒男童再補8元。

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殊不知男童理直氣壯回應一句，「我沒錢」，就開始邊滑手機邊喝飲料，讓在場乘客都傻眼了。而司機也無法強逼付錢，只能無奈嘆道「沒錢一開始老實說就好，為什麼要用騙的？」

而原PO也觀察男童反應，絲毫不覺得羞愧或是不好意思，讓她也不禁搖頭「有錢買手搖飲沒錢付10元搭公車，現在教育到底怎麼了？」

底下網友也看傻，「上車老實說沒錢，相信司機也不會為難他，但用騙的真的不能接受」、「沒錢不是錯，不老實才是最大問題」、「我是司機的話，我會請他下車走路回家，這樣才會記取教訓」、「一上車就說只剩2塊，相信司機大哥不會不讓他搭乘，再不然車上叔叔阿姨也會願意幫他付這8塊，但混水摸魚用騙的絕不能接受」。

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