黃埔建校百年　蔣萬安喊：中華民國在哪、黃埔的正統就在哪

▲台北市長蔣萬安出席「黃埔建軍的時代精神」特展記者會，後面背板一是國父孫中山，一是先總統蔣中正。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

今年適逢黃埔軍校建校百年，北市府特別舉辦「黃埔百年 時代精神」特展，緬懷先烈精神。台北市長蔣萬安說，黃埔軍校成立後經歷無數關鍵戰役，也培育無數軍事的人才；他強調，「中華民國在哪，黃埔的正統就在哪」，身為台北市的大家長，要向國軍弟兄致上最高的敬意及謝意，他也會秉持這樣的信念、理念，來為所有市民朋友奮鬥打拼。

為了紀念黃埔建軍100周年，由前台大校長管中閔教授策劃，徐宗懋圖文館製作，中央軍校校友聯合會、中華戰略學會、陸軍官校校友總會、台北市政府兵役局、文化局、教育局等合辦的「黃埔百年 時代精神」特展，上午在台北市政府1樓開幕，展覽包括40幅大幅的珍貴歷史照片，並首度使用數位上色技術，色彩亮麗精美，栩栩如生，令觀者彷彿走入過往時光。

蔣萬安致詞時表示，今年是黃埔建軍百年重要的時刻，他很高興在台北市政府、管中閔校長、徐宗懋老師，以及所有先進前輩共同努力下，今天能在北市府一樓大廳舉辦黃埔建軍的時代精神特展，讓市民朋友可以透過珍貴的藝術照片、圖片更了解當時黃埔建軍的整個過程，以及包含中華民國近代史許多重要的時刻。

蔣萬安提到，剛剛記者會上，透過短片大家可以看到百年前，當時黃埔建校、建軍的艱苦歲月，民國13年黃埔軍校成立，經歷了無數關鍵的戰役，而一直以來也都秉持「犧牲、團結、負責」的黃埔精神，捍衛中華民國、守護民主自由、保衛中華民族與文化，也培育了無數軍事的人才。

蔣萬安接著說，民國13年6月16日黃埔軍校開訓典禮上，國父孫中山先生的書面訓詞，就是現在中華民國的國歌歌詞，而當時第一任校長就是蔣中正先生。蔣說，「中華民國在哪，黃埔的正統就在哪」。

蔣萬安還分享，去年參加俞大維先生的紀念特展，當時他寫下捍衛民主、追求和平，他相信這也是時到今天所有黃埔男兒共同追求的目標。

蔣萬安說，國軍弟兄不只是保衛國家，當有災害來臨的時候，也在第一線協助救災、搶災、復原，他身為台北市的大家長，要向國軍弟兄致上最高的敬意及謝意，他也會秉持這樣的信念、理念，來為所有市民朋友奮鬥打拼。

最後，蔣萬安感謝所有黃埔男兒以及先進前輩，用一生來捍衛中華民國，在年輕的時候投入軍旅生涯，而即便退伍之後，依舊關心國家社會，提供很多建言，投入各項的公益活動，是所有退伍軍人最正面的表率。而他也特別感謝管中閔校長、徐宗懋老師到北市府拜會，當天知道管校長有這樣的想法，徐宗懋願意提供珍貴照片，就馬上確認行事曆，今天才能舉辦這樣的特展。