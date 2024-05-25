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社會 社會焦點 保障人權

貪賺4萬元報酬幫收「包裹」　高雄男下場關3年

記者黃翊婷／綜合報導

周姓男子自去年11月起加入某犯罪組織，協助暱稱為「J」的不明人士運毒，並在台灣擔任第一線收貨人，以及負責轉寄工作，結果1個月之後就被接獲情資的警方查獲，最終不僅沒有拿到報酬4萬元，還被高雄地院法官依運輸第二級毒品罪判處有期徒刑3年。

包裹,網購,網拍,取貨,電商,簽收（示意圖／CFP）

▲周男答應幫跨國犯罪組織代收毒品包裹。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，周男透過通訊軟體與暱稱「J」的不明人士搭上線，並自去年11月起加入對方的犯罪組織，答應幫忙在台灣擔任第一線毒品收貨人，以及負責轉寄毒品給第二線收貨人等工作；雙方談妥之後，「J」先從國外訂購一批搖頭丸，再交由另一名不明人士，從荷蘭以國際郵件方式將毒品包裹寄來台灣，包裹在同年12月運抵高雄。

警方接獲情資，會同財政部關務署高雄關進行查驗，果然發現包裹內藏有2包搖頭丸，驗前毛重共計1478.5公克。接著，警方委請郵遞公司假裝將包裹送至目的地，等到周男出面取貨時，立刻上前將他逮捕。

周男到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。此外，他也因為事跡敗露，沒有拿到「J」允諾的4萬元報酬。

高雄地院法官認為，周男協助運送的毒品數量非少，若流入市面，將對我國社會安寧秩序及國人身體健康造成危害，惡性非低，但考量到他始終坦承犯行，犯後態度尚可，毒品也因為及時被檢警查獲，沒有造成擴散，最終依運輸第二級毒品罪判處他有期徒刑3年，全案仍可上訴。

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