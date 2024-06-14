台電夢想串連全台20座電廠頒獎助學金　逾6千萬元助1.6萬學子來電

▲ 台電公司串聯全台夢想併連頒發獎學金，大甲溪電廠今年也發出約280萬元共有811人獲頒。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

為夢想併聯發電！台電自1990年設立獎助學金，逾30年幫助50萬名學子求學及追尋人生未來夢想，累計已發出近20億元追夢基金。今年台電再度串聯全國20座電廠，共1.6萬人獲超過6000萬元獎助學金，其中更有19座電廠今（14）日同步舉行頒獎典禮。

台電今日聯合舉行「夢想併聯 2024台電獎助學金頒獎典禮」，大甲溪發電廠今（14）日上午於新盛國小頒發東勢區獎助學金，並於5月28日在天輪分廠辦公大樓頒發和平區獎助學金。為關懷偏遠地區學校，特於5月24日，途經台八線中橫公路、德基水庫至大梨山地區，將獎助學金頒發給梨山國民中小學及平等國小等兩所學校學生，免除其舟車勞頓，以貼心服務行動鼓勵偏遠地區學子專心向學，表達台電公司對地方教育的重視。

今年台電獎助學金再度串聯20座電廠聯合頒發，共1.6萬人獲頒超過6000萬元。其中，大甲溪發電廠回饋在地學子共811人，合計發出279萬9,000元。大甲溪發電廠廠長劉演鎮表示，電廠本於關心地方學生之初衷，自民國79年起辦理該項獎助學金之頒發，迄今已邁向第34年，嘉惠電廠所在地的無數青年學子。獎助學金發放的目的在於鼓勵莘莘學子，敦品勵學，希望受獎人在求學路途能更精進，蒸蒸日上，日後感念台電的美意，返鄉貢獻所學。