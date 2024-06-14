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大陸 大陸焦點 特派現場

劉亦菲新劇4集吻27次引爭議　醫生警告：「6類狀況」不宜接吻

記者廖翊慈／綜合報導

大陸知名女星劉亦菲的新劇《玫瑰的故事》近日開播後話題不斷，在劇中兩集親吻了15次、四集親吻了27次。有網友吐槽吻戲太多，還有人調侃「處處吻」。湖北省中山醫院兒科醫師李靜對此則呼籲，病毒會靠著唾液傳染，接吻也要有個限度。

據《九派新聞》報導，李靜表示，「如果（接吻雙方）免疫力沒有問題，（接吻過多）是沒有問題的，從醫學上講，接吻時，一些傳染病會透過唾液來傳播，主要是『接吻病』，另外還有一些呼吸道疾病（如感冒）與其他的病毒感染（如流感、肺炎、結核等）。」

▲▼劉亦菲新劇《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

▲劉亦菲新劇《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

李靜指出，2014年發表在《微生物學》（Microbiome）期刊上的一項研究估計，一次 持續10秒的接吻會造成雙方口腔內約8000萬細菌的交換，出於健康考慮，以下6類情況不適宜接吻：

一、在免疫力比較差的情況下，如果接吻對象免疫力有問題，可能會引發感染。

二、在生病的狀態下，例如出現喉嚨疼痛、打噴嚏、發熱等症狀，明顯有呼吸道感染的，不適宜接吻，注意保持人間距離、手衛生、戴口罩。

三、有明顯口腔疾病時，如口腔皰疹、牙周炎或牙齦紅腫。

四、嬰幼兒群，因其先天性的免疫功能低下，被成人親吻或口對口餵食時，可能感染病毒。

五、肝炎（如B肝）或一些性傳染性疾病（如愛滋病、淋病、梅毒、尖銳濕疣）病毒攜帶者。這些疾病本來是透過性、血液或母嬰傳播的，但如果接吻對象攜帶了這些病毒，且本身有口腔潰瘍或口腔粘膜破損，或者接吻過程中用力過猛導致出血、粘膜損傷，出現血液暴露時，都是有潛在感染風險的。

六、幽門螺旋桿菌（Hp）感染者。幽門螺旋桿菌是導致急性慢性胃炎、消化性潰瘍、糜爛性胃炎甚至胃癌的重要因素，也可以透過接吻傳播。

李醫師提醒，「接吻是人的本能，也是男女之間常見的親密方式。但接吻要有個度，接吻前要注意身體的健康狀況與接吻的方式。」

《玫瑰的故事》是2024年播出的中國大陸都市情感電視劇，改編自亦舒的同名長篇小說，由劉亦菲、佟大為、萬茜、林更新、霍建華、彭冠英、林一主演。劇情講述，女主人公黃亦玫從少女時期到中年時期的事業與愛情的成長故事。

▼網友統計四集27幕吻戲。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼劉亦菲新劇《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

▲▼劉亦菲新劇《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

▲▼劉亦菲新劇《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

▲▼劉亦菲新劇《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

▲▼劉亦菲新劇《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

▲▼劉亦菲新劇《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

▲▼劉亦菲新劇《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

▲▼劉亦菲新劇《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

▲▼劉亦菲新劇《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

吻戲劉亦菲新劇陸劇玫瑰的故事

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