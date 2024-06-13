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克服身心限制　崑大電子系林冠廷大學雙主修錄取6系國立研究所

▲崑山科技大學電子工程系應屆畢業生林冠廷，本身有亞斯伯格症，但他勤奮學習新知，讓他同時錄取國立雲林科大、高雄科大、虎尾科大等3校共6系研究所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學電子工程系應屆畢業生林冠廷，本身有亞斯伯格症，但他勤奮學習新知，讓他同時錄取國立雲林科大、高雄科大、虎尾科大等3校共6系研究所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學電子工程系應屆畢業生林冠廷，本身有亞斯伯格症，但他勤奮學習新知，大學不但雙主修電子系與資工系，並選修多門外系課程，證照與競賽上也收穫滿盈，優異學經歷更讓他同時錄取國立雲林科大、高雄科大、虎尾科大等3校共6系研究所，畢典更獲頒學生專業榮譽獎與群育獎，展現跨域精學習彩成果！

林冠廷從小對程式開發與設計充滿興趣，父母也相當支持他，幫他報名許多程式開發課與美術班，讓他在成長時期已經參與過許多競賽，並往相關領域進修，高中就讀新化高工資訊科，後來發現崑山科大提供許多競賽資源與證照獎助學金，於是選擇該校就讀。他認為「既然讀了大學就要認真學習」，不僅雙主修電子系與資工系，學習電路繪製、設計電路與PCB繪製，更積極選修外系課程，擴增自身視野。

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▲崑山科技大學電子工程系應屆畢業生林冠廷，本身有亞斯伯格症，但他勤奮學習新知，讓他同時錄取國立雲林科大、高雄科大、虎尾科大等3校共6系研究所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林冠廷選修課程領域豐富，包括機械系「機械加工實習」、資傳系「多媒體伺服器系統建置」、資管系「程式設計運算思維」、餐飲系「基礎與進階烘焙實務」、「果醬畫盤美學」、應材系「彩色印花設計實務」等，每學期幾乎都超修，展現毅力過人的求學精神，他同時考取「硬體裝修丙級」、「陶瓷手拉杯丙級」、「機器人工程師初階」、「TQC人工智慧」等專業證照，強化多元技能。

▲崑山科技大學電子工程系應屆畢業生林冠廷，本身有亞斯伯格症，但他勤奮學習新知，讓他同時錄取國立雲林科大、高雄科大、虎尾科大等3校共6系研究所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

即使課表排得很滿，林冠廷仍在本科課業上維持傑出表現，大學期間不僅榮獲4次成績優異獎，也參與校內提供的西門子機台培訓與公信電子培訓課程，學習操作西門子虛擬控制軟體、CNC機台控制等，並與公信電子學習製作儀表板與測試儀表板、車電構造、車用控制等技術，林冠廷也藉由競賽驗證所學，參與2023萬潤創新創意競賽、2021 亞洲智慧型機器人大賽等，皆榮獲佳作，更以作品「OBDII智慧安全帽抬頭顯示器」獲得系上專題競賽第二名。

▲崑山科技大學電子工程系應屆畢業生林冠廷，本身有亞斯伯格症，但他勤奮學習新知，讓他同時錄取國立雲林科大、高雄科大、虎尾科大等3校共6系研究所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

細數諸多優秀表現的背後，林冠廷沒有一點懈怠，在課業上付出加倍的努力，不僅專心聽課，認真勤作筆記，更會錄下課堂內容，每天超過一小時複習課程，繁忙的課表曾讓他身體發出警訊，後來透過重新調整排程及適當的休息找回生活平衡，他表示：「學校課程很有趣，既然繳了學費，就該多學一點，除了增廣見聞，也能開拓自己未來的道路。」發憤勤學的精神也讓他考取高雄科大電子、電通研究所；雲林科大電子、電機、智慧數據研究所以及虎尾科大資工所等3所國立科大共6系研究所，令人刮目相看！

▲崑山科技大學電子工程系應屆畢業生林冠廷，本身有亞斯伯格症，但他勤奮學習新知，讓他同時錄取國立雲林科大、高雄科大、虎尾科大等3校共6系研究所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

旺盛的求知慾與自律的求學態度讓林冠廷克服自身限制，在大學生涯交出漂亮的成績單，一路走來他特別感謝父母給予實質的幫助與鼓勵，也感謝崑山科大提供豐沛資源讓他拓展豐富領域的知識，畢業後他預計前往高雄科技大學電腦與通訊工程系，未來投入相關領域，朝程式開發工程師及網頁開發工程師方向求職，展現專業實力。

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