賽事轉播奪下雙連冠　崑大電遊學程蘇哲慶再獲全國大專優秀青年

▲崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程應屆畢業生蘇哲慶，優異的學經歷讓他今年再榮獲全國大專優秀青年與群育獎，成為電競領域閃耀的明日之星。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程應屆畢業生蘇哲慶，高中開始拓展對電競領域的興趣，不僅入選電腦廠牌宏碁的見習實況主，大學更晉升為品牌推廣師，獲多校邀請分享自身經驗。

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蘇哲慶也在上海城市盃兩岸學生電子競技交流賽、第二屆與第五屆CCCE 城市盃等多項競賽的「實況轉播」項目中獲得多項殊榮，優異的學經歷讓他今年再榮獲全國大專優秀青年與群育獎，成為電競領域閃耀的明日之星！

蘇哲慶業界經歷豐富，至今已有6年賽事轉播經驗，談起他接觸電競的契機，其實完全出於偶然，他原本按照家人期望就讀體育班，並立志成為足球選手，直到國小初事在電視上看到TESL超級電競職業聯賽，對此深深著迷，高中時就讀樹德家商資料處理科，將生涯目標轉往電競領域。

因想嘗試的賽事轉播大部分都播放選手進行遊戲的畫面，不常拍到主播的臉，蘇哲慶瞞著家人加入電競隊，並代表學校參加2019 第一屆CCCE台北城市盃校園電子競技邀請賽，在「賽事實況轉播」項目榮獲高中職組冠軍。優秀表現讓他在高三時入選宏碁Acer Predator的首屆見習實況主，更是當時團隊中唯一的高中生，陸續至遊戲公司Garena、健行科大、滬江高中等單位進行訪談，累積主持功力。

獲獎的消息在網路曝光，蘇哲慶的家人在得知他奮鬥的成績後，態度也轉為支持，進入崑大電遊學程後也持續闖出好成績，榮獲2020 第二屆CCCE城市盃「賽事實況轉播」大專組冠軍，同年再奪下2020上海城市盃兩岸學生電子競技交流賽「賽事實況轉播表演賽」最佳表演獎，在當時不僅是台灣校園電競史上第一位代表台灣至海外出賽的校園電競主播，更是第一位拿下台灣轉播雙連冠的參賽者。他也晉身為宏碁旗下電腦品牌Acer Predator的品牌推廣師，在學期間陸續獲邀至母校樹德家商、台中市青年高中、嘉南藥理大學、高雄師範大學等單位演講，分享實戰經驗。

除了培養電競專業，蘇哲慶也致力開拓多元領域技能，二年級時獲得民眾日報新聞網主編青睞，暑期至該公司擔任體育版實習網路記者，一個月內產出36篇新聞，內容涉及職棒、職籃、電競等運動，展現卓越的寫作能力。另在該校鐘俊顏副校長指導下，與機器人系、資工系校友自行研發「防疫用智慧型紫外線殺菌機」，2021年獲得第十二屆IIIC國際創新發明競賽「智慧型生活」類金牌；2022年再以「紫外線殺菌裝置」獲得台灣創新技術博覽會銀牌。

在競賽增添多筆輝煌戰績，蘇哲慶也熱衷校園事務，於三年級擔任學生會會長，舉辦校慶演唱會等大型活動，更加入崇德青年社，參與2021教育部青年發展署青年志工團隊競賽，獲得最大獎「績優服務獎」。豐碩的學習經歷讓他今年再榮獲113年全國大專優秀青年，並於3月29日青年節至台北劍潭青年活動中心獲頒獎項，令全校師生感到與有榮焉！

從體育班踏入電競轉播賽事領域至今，蘇哲慶將喜愛遊戲的心化為可謀生的專業技能，不僅交出漂亮的成績單，更為他開啟未來職涯的康莊大道。蘇哲慶說：「目前電子競技在國際上已是一項正式的體育運動，然而很多父母對打遊戲仍保有傳統的刻板印象，很感謝我有一位開明的父親，雖然他不會跟我一起看電競比賽，但在高中與大學參與相關競賽與活動都相當支持我。電遊學程不是個只會玩遊戲的科系，希望未來的學弟妹們能繼續透過努力證明自己，打出屬於我們電遊的驕傲。」未來他也瞄準電競轉播、體育台或電視台主播，擅用所長開創屬於自己的一片天。