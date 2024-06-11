　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賽事轉播奪下雙連冠　崑大電遊學程蘇哲慶再獲全國大專優秀青年

▲崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程應屆畢業生蘇哲慶，優異的學經歷讓他今年再榮獲全國大專優秀青年與群育獎，成為電競領域閃耀的明日之星。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程應屆畢業生蘇哲慶，優異的學經歷讓他今年再榮獲全國大專優秀青年與群育獎，成為電競領域閃耀的明日之星。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程應屆畢業生蘇哲慶，高中開始拓展對電競領域的興趣，不僅入選電腦廠牌宏碁的見習實況主，大學更晉升為品牌推廣師，獲多校邀請分享自身經驗。

▲崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程應屆畢業生蘇哲慶，優異的學經歷讓他今年再榮獲全國大專優秀青年與群育獎，成為電競領域閃耀的明日之星。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇哲慶也在上海城市盃兩岸學生電子競技交流賽、第二屆與第五屆CCCE 城市盃等多項競賽的「實況轉播」項目中獲得多項殊榮，優異的學經歷讓他今年再榮獲全國大專優秀青年與群育獎，成為電競領域閃耀的明日之星！

蘇哲慶業界經歷豐富，至今已有6年賽事轉播經驗，談起他接觸電競的契機，其實完全出於偶然，他原本按照家人期望就讀體育班，並立志成為足球選手，直到國小初事在電視上看到TESL超級電競職業聯賽，對此深深著迷，高中時就讀樹德家商資料處理科，將生涯目標轉往電競領域。

▲崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程應屆畢業生蘇哲慶，優異的學經歷讓他今年再榮獲全國大專優秀青年與群育獎，成為電競領域閃耀的明日之星。（圖／記者林東良翻攝，下同）

因想嘗試的賽事轉播大部分都播放選手進行遊戲的畫面，不常拍到主播的臉，蘇哲慶瞞著家人加入電競隊，並代表學校參加2019 第一屆CCCE台北城市盃校園電子競技邀請賽，在「賽事實況轉播」項目榮獲高中職組冠軍。優秀表現讓他在高三時入選宏碁Acer Predator的首屆見習實況主，更是當時團隊中唯一的高中生，陸續至遊戲公司Garena、健行科大、滬江高中等單位進行訪談，累積主持功力。

▲崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程應屆畢業生蘇哲慶，優異的學經歷讓他今年再榮獲全國大專優秀青年與群育獎，成為電競領域閃耀的明日之星。（圖／記者林東良翻攝，下同）

獲獎的消息在網路曝光，蘇哲慶的家人在得知他奮鬥的成績後，態度也轉為支持，進入崑大電遊學程後也持續闖出好成績，榮獲2020 第二屆CCCE城市盃「賽事實況轉播」大專組冠軍，同年再奪下2020上海城市盃兩岸學生電子競技交流賽「賽事實況轉播表演賽」最佳表演獎，在當時不僅是台灣校園電競史上第一位代表台灣至海外出賽的校園電競主播，更是第一位拿下台灣轉播雙連冠的參賽者。他也晉身為宏碁旗下電腦品牌Acer Predator的品牌推廣師，在學期間陸續獲邀至母校樹德家商、台中市青年高中、嘉南藥理大學、高雄師範大學等單位演講，分享實戰經驗。

除了培養電競專業，蘇哲慶也致力開拓多元領域技能，二年級時獲得民眾日報新聞網主編青睞，暑期至該公司擔任體育版實習網路記者，一個月內產出36篇新聞，內容涉及職棒、職籃、電競等運動，展現卓越的寫作能力。另在該校鐘俊顏副校長指導下，與機器人系、資工系校友自行研發「防疫用智慧型紫外線殺菌機」，2021年獲得第十二屆IIIC國際創新發明競賽「智慧型生活」類金牌；2022年再以「紫外線殺菌裝置」獲得台灣創新技術博覽會銀牌。

▲崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程應屆畢業生蘇哲慶，優異的學經歷讓他今年再榮獲全國大專優秀青年與群育獎，成為電競領域閃耀的明日之星。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在競賽增添多筆輝煌戰績，蘇哲慶也熱衷校園事務，於三年級擔任學生會會長，舉辦校慶演唱會等大型活動，更加入崇德青年社，參與2021教育部青年發展署青年志工團隊競賽，獲得最大獎「績優服務獎」。豐碩的學習經歷讓他今年再榮獲113年全國大專優秀青年，並於3月29日青年節至台北劍潭青年活動中心獲頒獎項，令全校師生感到與有榮焉！

▲崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程應屆畢業生蘇哲慶，優異的學經歷讓他今年再榮獲全國大專優秀青年與群育獎，成為電競領域閃耀的明日之星。（圖／記者林東良翻攝，下同）

從體育班踏入電競轉播賽事領域至今，蘇哲慶將喜愛遊戲的心化為可謀生的專業技能，不僅交出漂亮的成績單，更為他開啟未來職涯的康莊大道。蘇哲慶說：「目前電子競技在國際上已是一項正式的體育運動，然而很多父母對打遊戲仍保有傳統的刻板印象，很感謝我有一位開明的父親，雖然他不會跟我一起看電競比賽，但在高中與大學參與相關競賽與活動都相當支持我。電遊學程不是個只會玩遊戲的科系，希望未來的學弟妹們能繼續透過努力證明自己，打出屬於我們電遊的驕傲。」未來他也瞄準電競轉播、體育台或電視台主播，擅用所長開創屬於自己的一片天。

ET快訊
黃國昌嘴角抽動澄清「沒問禮讓」！　與李明賢當面抗議
超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖
世新男畢業「3親姊顏值太頂」！　網暴動起底
快訊／林青霞愛店「東門興記」母女爭產　一審判刑出爐
台股創新高　反指標女神竟「一排綠」截圖曝！
快訊／知名連鎖速食店連遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸
19歲孝子傷勢曝！　遭痛毆丟包慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市幼兒園、國小暑假延長照顧服務「停辦」　家長急跳腳

教室30度「寶寶們狂冒汗」　老師爆托嬰黑幕！她怒：這樣會出事

快訊／台北市亮「高溫警示」　氣溫上看36度

全球首發！百步蛇野外護卵與護幼全記錄　林業保育署揭秘

心儀女生提「先試車再交往」他愣：該衝嗎？　老司機曝3件事必做

形塑未來農業食品科技生態圈　第7屆好食好事加速器盛大啟動

李多慧大讚的牛肉麵！「西門町宵夜名店」預告：6／24起漲價

中年男「軟了」！他買壯陽藥驚覺「都是女店員」求救：該如何開口

賽事轉播奪下雙連冠　崑大電遊學程蘇哲慶再獲全國大專優秀青年

西南風挾水氣今起午後雷雨掃全台　中南部「下最大」時間曝

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

北市幼兒園、國小暑假延長照顧服務「停辦」　家長急跳腳

教室30度「寶寶們狂冒汗」　老師爆托嬰黑幕！她怒：這樣會出事

快訊／台北市亮「高溫警示」　氣溫上看36度

全球首發！百步蛇野外護卵與護幼全記錄　林業保育署揭秘

心儀女生提「先試車再交往」他愣：該衝嗎？　老司機曝3件事必做

形塑未來農業食品科技生態圈　第7屆好食好事加速器盛大啟動

李多慧大讚的牛肉麵！「西門町宵夜名店」預告：6／24起漲價

中年男「軟了」！他買壯陽藥驚覺「都是女店員」求救：該如何開口

賽事轉播奪下雙連冠　崑大電遊學程蘇哲慶再獲全國大專優秀青年

西南風挾水氣今起午後雷雨掃全台　中南部「下最大」時間曝

北市幼兒園、國小暑假延長照顧服務「停辦」　家長急跳腳

教室30度「寶寶們狂冒汗」　老師爆托嬰黑幕！她怒：這樣會出事

駱駝過馬路突撞進擋風玻璃　司機目睹「巨大身軀卡眼前」嚇壞

觀光客湧入小琉球！屏東監理站聯手警方稽查　舉發違規58件

快訊／台北市亮「高溫警示」　氣溫上看36度

國5超車賓士不成竟逼車10km！他閃路肩仍被摖撞　囂張男遭起起

全球首發！百步蛇野外護卵與護幼全記錄　林業保育署揭秘

腳踏車+健行+浮潛　救國團2024暑期大玩屏東

人工智慧AI正重新打造B2B商業支付應用

台航股利1.6元　今年4艘新船添業績、計畫出售3艘舊船

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

今雨區擴大　「下最多」地區曝

雙寶爸「全家放假沒出門」結果　家長狂刷：比上班累

好市多貝果漲100挨轟！如今悄悄降價

空降餐廳老闆…她請不到員工求救　網看條件傻眼

試穿完了　UNIQLO店員1句她愣住

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

分手只是氣話！3星座談戀愛「容易分分合合」

放完端午「他心態大崩塌」！一路上班到年底

辦「關公媽祖合婚」惹議！台南神壇：僅單純參香

夏天將正式登場！　4日雨區曝

武玄壇關公「娶媽祖」被轟！　會香被1狀況中斷

更多熱門

相關新聞

崑大視訊系何舒閔活用技職專業實踐電影夢

崑大視訊系何舒閔活用技職專業實踐電影夢

崑山科技大學視訊傳播設計系應屆畢業生何舒閔，自小熱愛觀看電影與電視劇，大學後積極拓展拍片、劇本等影視相關技能，在畢業製作《天色斑斕的那一天》同時擔任編劇與導演，作品改編自她兒時與獄中親戚互動的回憶。

《公視+》OTT　9日起轉播PLG冠軍戰

《公視+》OTT　9日起轉播PLG冠軍戰

崑大視傳系推AI虛擬總統候選人獲設計雙金獎

崑大視傳系推AI虛擬總統候選人獲設計雙金獎

PLG職籃總冠軍賽　公視加入轉播

PLG職籃總冠軍賽　公視加入轉播

崑大時尚系林思妤累積秀場實戰力舞出人生

崑大時尚系林思妤累積秀場實戰力舞出人生

關鍵字：

賽事轉播崑大電遊蘇哲慶

讀者迴響

熱門新聞

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

蘋果AI正式亮相！　強大助理功能僅支援2款iPhone

直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面