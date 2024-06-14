全面實施日韓語到站廣播！　北捷全線117站月底前陸續完成

▲台北捷運預計6月底完成全線日韓語廣播 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

考量到近年來遊台旅客大增，特別是日、韓兩國，台北捷運為提升觀光服務品質一環，預計在今年6月底前，完成捷運全線117個車站的列車日韓語到站廣播。這次新增日韓語到站廣播的車站，包含中和新蘆線的永安市場、三和國中及淡水信義線的關渡、石牌等站，陸續都可聽到日韓語的站名廣播。

根據交通部觀光署統計，從去年1月到今年3月為止，來台國際旅客人次前3名分別為香港、日本及韓國，累計超過374萬人次訪台。其中，今年3月份日本旅客訪台人次15萬，是疫後高峰，與2023年同期相比成長140%；香港及韓國旅客分別成長83%及78%。

台北捷運公司說明，為因應日漸增加的日、韓觀光遊客及提升大台北地區觀光服務品質，台北捷運112年8月完成市政府、淡水、士林、台北車站、中山、東門、台北101/世貿、西門、龍山寺、劍潭、中正紀念堂、北投、新北投、民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安、南港展覽館等21站的列車日、韓語到站廣播。

北捷表示，113年1月完成活動景點、端點及其他軌道交會站，總計29站的日韓語到站廣播。後續陸續增設其他車站日韓語到站廣播，預計今年6月底前，完成捷運全線117個車站的列車日韓語到站廣播。

北捷也說明，為讓日韓語廣播發音更為妥適，列車到站日韓廣播，均請錄製單位選定專業錄音員，並委請專家學者協助審聽，以臻完善。