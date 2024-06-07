北捷雨傘男追打女乘客！她驚逃急喊救命　眾人壓制下車畫面曝

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

一名24歲男子，今（7）日10時許搭乘台北捷運時，不明原因在車廂內情緒失控，拿雨傘追著女乘客且意圖傷人，女乘客被嚇到喊「救命」，隨後男子被4、5人壓制在地，捷運警察隊在台大醫院站將男子上銬管束帶下車，後續男子情緒漸趨平穩，救護人員評估不需就醫，由站務人員及保全陪同離站。

▲男子情緒激動追女乘客，遭捷運警察隊帶下車。（圖／記者邱中岳翻攝）

北捷說明，7日上午10點28分，行控中心監控列車運行，淡水信義線一部往大安方向車廂內有旅客按壓對講機，行控中心立即請中山站站務人員及保全上車，確認一名男性旅客情緒激動，站務人員隨車陪同警戒，行控通知捷警隊協助，過程中有熱心旅客協助，未影響營運。

有目擊過程的網友發文指出，在中山站要下車時，於到一名男子追著女乘客大喊，女乘客也出聲喊救命，後來有人來幫忙變成把男子放倒躺著壓制。

捷運警察隊指出，車廂內一名男子被4、5名乘客壓制在車廂地板，眾人稱該男子有意圖傷人的行為出現，在釐清狀況保護眾人前提之下將男子上銬管束，後請站長通知119救護人員及捷警巡邏、轄區派出所同仁到場協助，另詢問在場參與事發經過民眾表示，是男子於列車上突然情緒激動對一旁一女子大聲吼叫，進而引發衝突。

▲男子(右)突情緒激動追女乘客，遭壓制後被捷運警察隊帶走 。（圖／記者邱中岳翻攝）

捷運警察隊表示，將男子上銬管束後，於台大醫院站將他帶下車，救護車到場後，男子情緒漸趨平穩，救護人員評估不需就醫，由站務人員及保全陪同旅客離站。