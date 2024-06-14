最後的記者會！孫曉雅致詞兩度重申「一中政策」　這建議給賴清德

▲美國在台協會處長孫曉雅即將卸任。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

現任美國駐東京大使館副館長的谷立言（Raymond Greene）將接替美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）職務。孫曉雅今（14日）舉行任內最後一場記者會，她於致詞時兩度重申「一中政策」，另對媒體關注，對繼任者與總統賴清德有何建議？她笑稱，「我認為他們只需要繼續拓展並且深化美台現有的關係，未來一定會非常光明」。

孫曉雅今天在記者會中致詞時說，美國與台灣享有強健的非官方關係，美國在台協會向來致力推動共享願景，就是「相互連結、繁榮、安全、具備韌性，同時自由且開放的印太區域」，共同追求在共享的利益與價值上，拓展與台灣的合作，會支持台灣有意義地參與國際組織、國際社會，也會持續深化美台經濟關係，上述種種，均與美國一中政策相符一致。

孫曉雅說，在1月大選之後，美方恭喜台灣選民再次展現民主體制和選舉流程的堅強實力，這兩項特質，再加上蓬勃發展的自由市場經濟，和充滿活力的公民社會，使得台灣成為本區域的模範，5月美方恭賀賴清德就職，並表達期待與他及橫跨所有政治光譜的台灣夥伴攜手合作，一同推進美台的共享利益與價值，深化美台長期非官方關係，並維持台海和平穩定。

孫曉雅指出，美國與台灣現在面臨的區域和全球局勢，比以往任何時候更具挑戰性且複雜；如同美國總統拜登所言，美國與中華人民共和國正在競爭，但是，全世界也期望美中能以負責任的方式管理美中之間的競爭，美國永遠會捍衛其利益、價值，也會為盟友及夥伴挺身而出，包括台灣在內。

孫曉雅重申，美國對台灣的支持仍然堅若磐石，依循根本原則，並且享有跨黨派支持，同時也完全符合美國的一中政策和長久以來的各項承諾，美方堅信，美國對台灣的承諾有助維持台海和平穩定，也有助打造一個更穩定、具備韌性的印太區域。

接著，孫曉雅總結任內4大主要目標，包括：支持台灣的自我防衛能力、增進全球供應鏈韌性、支持維護及拓展台灣國際空間的努力，以及深化美台之間現已相當卓越的經濟，和人民與人民之間的關係。

其中，孫曉雅表示，美國會持續依循《台灣關係法》，支持台灣的自我防衛需求，也會就海上執法、人道援助及救災等議題與台灣一同努力；台灣作為全球矽島，是全球半導體生態圈的關鍵匯聚點，也是新興科技的尖端先驅，台灣是可靠、值得信賴的夥伴，在增進全球供應鏈韌性方面，台灣扮演重要角色。

此外，針對媒體會中關注聯合國大會第2758號決議議題，孫曉雅會中應詢說，美國認為，台灣應該有充分的機會在國際場域中展現專才，多位美國的官員過去也清楚表示對第2758號決議文的看法，以及認為中國對其的錯誤解讀，「持續支持、擴大台灣在國際社會的參與，是AIT的眾多優先目標之一，這是我們每天都在努力，未來也會持續做下去的事」。

另對有外媒關注，孫曉雅是否有給繼任者或賴清德的建議？孫回應，對於要給繼任者或在台灣的夥伴（指賴清德）什麼樣的建議，「我認為他們只需要繼續拓展並且深化美台現有的關係，未來一定會非常光明」。