音樂界大突破！台灣女團T.O.Y推「AI舞蹈MV」

▲T.O.Y近期與中國文化大學大傳系學生合作，共同推出AI版舞蹈MV作品。（圖／公關提供，下同）

生活中心／綜合報導

台灣音樂界創新突破！女子組合「T.O.Y」與「中國文化大學大傳系學生」合作，推出AI版舞蹈MV《你愛上的是多巴胺》。該MV結合「虛擬製作」與「AI生成」兩項技術，打破傳統音樂影片的界限，帶來全新的視聽體驗。

「T.O.Y」由TIA、OLA和YUI三位才華洋溢的成員組成，她們與「中國文化大學大傳系學生畢業製作」團隊「浮光計畫」合作，打造出充滿未來感的MV。在MV製作過程中，AI技術被用於服裝造型與劇本創作，並利用AI訓練的聲音模型進行聲音創作。此外，虛擬製作技術在拍攝過程中也發揮了重要作用。

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MV發布後，迅速引起了觀眾和業界人士的廣泛關注，並在「中國文化大學大傳系」的畢業展覽「媒素啦！」中展出。這次創新展現，為音樂產業帶來了一種嶄新的製作模式，AI技術的應用，極大地提高了製作效率，拓展了創作的邊界。

「水金鼎木文化傳媒有限公司」老闆温璿認為，這次的AI版MV試驗的成果，不僅是對技術的突破，更是對創意和藝術的不懈追求。他期待未來能看到更多AI輔助的創作，為音樂產業帶來更多驚喜。