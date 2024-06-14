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社會 社會焦點 保障人權

手機歸還爆爭執！2男當街互嗆叫囂　他持鎮暴槍開轟下場出爐

記者邱中岳／台北報導

萬華分局西園路派出所日前接獲線報，在西園路2段一處巷弄民宅有2人隔空叫囂，且其中1人不堪對方咆哮，竟直接拿槍朝對方射擊，警方聞訊到場發現2人是因為手機歸還問題引起糾紛，事後也在開槍男子家中搜出2把瓦斯鎮暴槍以及鋼珠彈等證物，訊後依照社維法裁罰5千元。

警方調查，日前在萬華區西園路2段372巷內，25歲的李姓男子因不滿30歲的陳姓男子未歸還手機，所以在日前跑到陳男家外面叫囂，要陳姓男子出面給一個交代，雙方隔空叫囂、咆哮，結果陳姓男子心生不滿，竟直接從家中拿出瓦斯鎮暴槍，朝李姓男子開轟。

▲▼手機糾紛當街互相叫囂，他不忍持鎮暴槍猛轟代價出爐。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲手機糾紛當街互相叫囂，他不忍持鎮暴槍猛轟代價出爐。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼手機糾紛當街互相叫囂，他不忍持鎮暴槍猛轟代價出爐。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉趕往現場，發現2人因為手機歸還問題起爭執，所以陳姓男子才持瓦斯鎮暴槍從鐵窗朝李姓男子射擊，企圖想要趕走李姓男子，警方事後在陳姓男子家中搜出長短鎮暴槍各1把，另外還有鋼珠彈，訊後依照社會秩序維護法進行裁處。

▲▼手機糾紛當街互相叫囂，他不忍持鎮暴槍猛轟代價出爐。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳、李2人因為手機糾紛起口角互嗆，陳不滿直接拿出鎮暴槍從家中鐵窗狂轟趕走李男。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方訊後將陳男依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第4款，「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者」移送偵辦，最後台北地方法院裁處陳姓男子需要判罰5千元，2把鎮暴槍及鋼製圓形子彈1顆則宣告沒入。

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