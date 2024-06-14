林右昌：民進黨是反貪腐第一品牌　歷任黨主席廉潔無人質疑

▲林右昌出席全國各縣市黨部執行長培訓活動。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨積極展開黨內人才培育，昨（13日）針對全國各縣市暨勞工黨部的執行長舉辦培訓作業。民進黨秘書長林右昌與會談及，民進黨是反貪腐、反威權、守護台灣的執政第一品牌，大家要對政黨品牌價值要有信心，面對藍白不斷貼標籤攻擊，要認定自己肯定自己，才有辦法說服民眾。

林右昌表示，執行長除了每日的黨務處理，更重要的工作是擴大社會支持民進黨的基礎，民進黨執政邁入第9年，過去因為是執政黨，被在野黨貼標籤抹黑攻擊貪腐、新權威，認為當家不鬧事，不好意思反駁，這樣的心態必須改變。

林右昌指出，黨主席賴清德多次說民進黨是「反貪腐第一品牌」，且歷任黨主席包括現在的賴清德，在廉潔上是不會有人質疑的，有這樣的黨主席帶領要對自己是「反貪腐第一品牌」有信心。

林右昌補充，民進黨也是「反威權、守護台灣的第一品牌」，這是民進黨非常重要的基礎，相信台灣社會對民進黨的品牌價值是不會有質疑的，要對自己要有信心，希望大家在地方面對民眾要大聲說出來。

林右昌說，除了「反威權、反貪腐、守護台灣的第一品牌」，在前總統蔡英文執政帶領更建立「執政第一品牌」，過去國民黨說他們最會執政，但過去8年來，國家的經濟與財政皆是30年來最好的，當這些品牌被扭曲或抹黑時，原本支持的民眾或理想、理念型的民眾就會流失，導致選舉遭受挫敗，唯有認定自己肯定自己，才有辦法說服民眾。

最後，林右昌表示，各位參與培訓的執行長，在地方上是最重要也最關鍵的角色，各黨部主委可能會非常繁忙，需要靠大家承上啟下，也非常開心看到有許多年輕新生代的力量，代表賴清德主席感謝各位願意加入民進黨，一起為共同的理想、理念、目標努力前進。