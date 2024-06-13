大潤發爆大陸「1年連關20間」！巨虧72億　狂砍2萬員工慘況曝

▲大陸大潤發傳出倒閉潮。（圖／視覺中國CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

知名連鎖賣場「大潤發」近日在中國大陸傳出倒閉潮，在江蘇鎮江、四川德陽、湖南株洲相繼關店。截至2024年3月31日為止，1年內關閉了20間大賣場。同時母公司的最新財報顯示，1年內虧損16.68億元人民幣（約新台幣72億），裁員2萬人。

據《新零售參考》報導，5月21日晚間，大潤發母公司高鑫零售發布了截至2024年3月31日的財年業績報告。

報告顯示，公司收入達725.67億元（人民幣，下同），比去年同期下降13.3%，歸母淨利潤為-16.68億元，線上B2C訂單增長4.8%。面對業績大幅下滑和巨額虧損，高鑫零售還裁員了超過2萬人。

據《時代財經》報導，高鑫零售的收入來自銷售貨品、會員費及來自租戶的租金收入三個板塊。其中，2024財年公司銷售貨品收入為694.31億元，年減111.04億元，這主要由於關閉長期虧損門市、保供業務收縮，以及顧客囤貨心智消退導致平均客單價下滑。

財報中，高鑫零售將虧損主要歸因於負現金流門市及關閉門市及疑關閉門市的使用權資產及固定資產減損、商譽減損等。

針對多家大潤發宣布關店一事，大潤發相關負責人表示，閉店和新開店都是很正常的經營動作，是正常的區域經營策略調整，「閉店一方面是因為物業的原因，另一方面是在當地的運營策略調整，如改造成會員店。」

事實上，除了大潤發之外，家樂福、沃爾瑪也相繼閉店。據陸媒報導，從2023年以來，從上海、北京、南京到深圳，多地家樂福門市出現經營困難，累計150家門市關閉；沃爾瑪也是如此，從2016年至今，沃爾瑪在大陸已經關閉了約140家門市：永輝超市目前已開業門市數量為1,001家，較2019年時的高點1,440家減少了400多家。