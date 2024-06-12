交往大叔男友　激戰超狂「1hr起跳」她累炸！醫師搖頭：傻傻的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

男人床上硬挺、持久度是攸關尊嚴的話題，通常都是怕遇到「快」和「軟」窘況，但就有女網友表示，和大叔男友開戰幾乎都超過一個半小時，因此覺得對方有遲射的問題，「原本在一起前還擔心大叔會不會比較不持久或是太軟，結果是太久太久…」話題引發熱議。

一名女網友在Dcard表示，男友年紀是43歲，她26歲，過往跟交往過的對象滾床單，大多30分鐘到一小時內會結束，但每次跟大叔男友激戰，都要超過一個半小時，「我都高潮好幾次了==，但他可能到最後也不一定會射。」有幾次是一小時左右，但大多都要超過一小時，「我先虛脫後，他繼續硬著然後再繼續個三四十分鐘才射。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO就很煩惱，到底是不是自己太沒魅力，原本擔心大叔比較不持久或太軟，結果是太久，可能有遲射的狀況，「跟他撒嬌說太久了、問他為什麼，他也只說好像原本就比較久，沒有意識到遲射的問題。」但她又因為年紀差，不敢開口提遲射、希望他少打手槍之類的話題。

看到貼文後，不少人不以為意，「他有吃藥啦」、「太早不好，太持久也不好，那要多久才好」、「你很囉嗦欸，太久也在那邊嫌。抱歉先哭一下，沒遇過那麼久的」、「一定是怕過程中軟掉或硬度不足丟臉～很多樓都說了就是吃藥了，一小時多還不射，也太痛苦了吧！」

值得注意的是，就有婦產科醫師現身，「做那麼久（20～30分鐘最佳）很快就會到來你的黃體素破裂，子宮頸破裂要去急診緊急外科手術！傻傻的還以為自己撈到寶。」也有人驚勸原PO要注意，「沒射就沒射，以後規定不能超過40分鐘，先顧好自己」、「每次做完都要破皮兩三天，我真的是很痛苦。」

還有過來人現身，「遲射也是種病，而且遠遠比早洩還更難治療，早洩或許還能靠吃藥或外用藥改善，遲射就真的只能靠自己慢慢調適，或是去看醫生了」、「真的拜託別去羨慕遲射患者==，這痛苦不是一般人能想像的…除了男方無法達到性愛高潮外，女方也會覺得是不是自己沒魅力而感到自責。」