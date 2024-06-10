廣州地鐵開放個人投放廣告　E人爭相「出鏡」求職生日全都來

▲廣州地鐵個人化廣告投放功能開放後，吸引不少民眾嘗試。（圖／翻攝南方都市報，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣州地鐵自2024年1月起開放個人投放廣告，受到市場正向回應，由於地鐵內大型燈箱廣告擁有接地氣、貼近生活等特色，詢問度及成交量持續攀升，被網友稱為「E人屏」。根據使用者透露，投放個人廣告體驗感不錯，更加期待相關線上功能能持續完善。

《南方都市報》報導，近日，廣州地鐵出現生日祝福、相親信息（資訊，下同）、求職簡歷等各式個人廣告內容，被網友戲稱是「大型整活現場」，引發關注。

據了解，在個人投放廣告類別中，最受民眾歡迎的莫過於「生日祝福」。偌大的廣告看板上，不僅寫上主角被祝福的溫馨內容，有人還特別加註，「請關注剛踏入地鐵站的這位小姐」，成為眾人注目焦點下，讓「E人們」更顯得意氣風發。

江小姐近期在個人社群上分享朋友替她投放在廣州地鐵的生日廣告，她表示，這則生日廣告每隔一分多鐘便會在地鐵站內的環形螢幕上滾動顯示，江小姐直言，「我是全世界最幸福的小女孩！」

另一名吳女士選擇離家較近的地鐵天河公園站，為其丈夫投放生日廣告，投放價格為一面燈牌666元人民幣（約2980元新台幣），可持續5天展示。吳女士透露，她在偶然間發現有這種投放廣告的功能，便想給丈夫來個驚喜，尋找不一樣的慶祝方式。

此外，也有民眾選擇在地鐵站內公開放出個人履歷，據這名民眾自述稱，他花了1000元人民幣（約4476元新台幣）在珠江新城B1出口附近投放5天個人廣告，「2天內，微信就被加爆了。」

廣州地鐵傳媒有限公司工作人員表示，地鐵個人投放廣告是透過微信小程序線上下單，再交由工作人員負責聯繫，「一般需要提前5天預約，確認所需要的投放時間，具體投放內容也要審核通過後才可刊發。」

據了解，廣州地鐵廣告內容分為個人產品、粉絲應援、熱賣媒體及媒體分類等4種可供投放的選擇，類別選定後，再根據燈箱、站廳包柱、主題站廳等不同位置及投放時間細分出不同的價位。

其中，個人產品價格約落在380元至999元人民幣（約1700元至4500元新台幣）間，消費者能自行選擇不同地鐵線路站點的各式電子螢幕和投放時程，也能了解地鐵站內平面媒體分布圖、客流量及廣告投放業態資訊供投放參考。