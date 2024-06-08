待業妹面試超滿意！警衛突攔人曝「公司真面目」　網驚：是貴人

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

你在面試前會先搜尋公司的評價嗎？一名女網友透露，日前到南部一間公司面試，各方面條件都很滿意，薪水也可以接受，不過她面試完走出公司，警衛突然說「這邊流動率很高」，要她查查看評價再決定，沒想到上網一搜真的都是惡評，直呼「感謝提醒！」文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文分享面試經驗，上個月她到南部一間公司面試，上司給人的印象不錯，公司環境也相當好，且業務部門全是年輕活潑的女員工，薪資待遇也在她能接受的範圍內。

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原本以為是個好的開始，不料當她面試結束走出大門後，門口的警衛突然透露，「這邊流動率很高，新人都做半年、一年就走」，建議她上網多看看評價再決定，除非真的想磨練，再來做個1年就可以閃了。

警衛的話讓她越想越不對勁，於是依照建議上網查評價，沒想到真的看到滿滿惡評。她表示雖然已經待業很久，最近才開始找工作，但不願意「羊入虎口」，因此決定再多看看，也很感謝警衛的提醒。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／免費圖庫pixabay）



網友紛紛表示，「惡評佔多數那是真的雷，以前第一份工作不信邪，做四個月加班胖了8公斤」、「警衛人很好耶」、「警衛通常不會騙人，看你缺不缺錢囉」、「警衛好人有好報」、「流動率高的公司別去就對了」、「什麼警衛，是貴人」、「是要多雷才會被警衛勸退」、「要好好感謝警衛，通常他們都是一線情報站」、「連警衛都知道，那應該是滿慘的吧」。

還有人分享，「+1，之前面試時去向警衛伯伯問搭哪台電梯，伯伯知道我要面試就說，『要面試喔…好啦你先上去看看，之後可以再想想，別急著一定要來這裡上班勒』，結果我面試完完全懂伯伯在說什麼了」、「之前面試的時候被警衛留下來攀談，說那間公司賺很多，可以來，入職後才知道公司營收真的是下巴掉下來，雖然工作很爛，但至少給錢的部分很大方，所以警衛的話真的要聽」。