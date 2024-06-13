　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆給店面「逼孫女取3字」俗爆　戶政人員看傻！她崩潰：好丟臉

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

▲婆婆堅持要幫孫女取名，名字非常俗氣。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「我真覺得超丟臉！」一名女網友委屈表示，婆婆堅持要替寶寶取一個俗氣的名字，但她不知如何拒絕，打算瞞著長輩去報戶口，殊不知被攔截，且老公也同意這個俗名，而戶政人員看到孩子的名字後，露出一臉不可思議的表情，讓原PO非常崩潰。引發全場怒轟，「這個名字我會當場翻桌！」

一名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，才剛生下寶寶，婆婆就急著幫孫女取名，但原PO並不中意，打算做完月子就要瞞著長輩去報戶口，殊不知還是被婆婆攔截。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於原PO省略中間過程，明明百般不願意的她，最後仍與老公、婆婆去一趟戶政事務所，而且選了當初婆婆算的名字。原PO也還原現場狀況，「當時看著戶政人員露出不可思議的表情...我真覺得超丟臉！」

底下網友紛紛怒噴，「看起來是個長大會被霸凌的名字，還是趕快改掉吧，當媽的要有為小孩出頭的擔當」、「這是認真的嗎？怎麼不把她兒子的名字改成XXX？反正都在戶政」、「真的好古早的名字」、「這個名字我會當場翻桌！自己的女兒請自己硬起來保護...好嗎」、「填資料時怎麼會寫得下手」、「這是菜市場阿桑隨便幫忙取名的吧？現在沒人用這樣的名字了」、「這...沒改過來，女兒會恨妳的」、「趕快帶女兒去改名，最好連姓也改掉」、「聽起來古早名又有諧音，以後一定會被笑...『純棉』、『春眠』不覺曉」。

不少人傻眼反問「為何你先生同意？」原PO才曝真相，「因為婆婆說會把名下一間25坪店面過戶給我老公，所以我老公妥協了」，她也強調，過幾天會去戶政事務所把名字改掉，「反正店面也不是我的名字，到時候如果我老公不同意我就連姓氏都改掉！」

ET快訊
惡火3死！傳鋰電池「遇水爆炸」釀禍　專家糾正了
新冠「變異株KP.2」上升！　專家示警：建議戴口罩
快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼
全家「神秘機關」逾10萬人朝聖！　網傻：活到30歲才知道
台女被通緝！　澳洲警方公布照片

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

延平中學考生每3人就有1人上頂大　校長：二階衝刺課程奏效

全家「神秘機關」爆紅！逾10萬人朝聖...網傻眼：活到30歲才知道

「金」夏最熱鬧！金門親子嘉年華即將開跑　巧虎首度造訪

婆婆給店面「逼孫女取3字」俗爆　戶政人員看傻！她崩潰：好丟臉

永平高中邱彥鈞自創英文學習法　從吊車尾成績逆襲上台大外文系

快訊／高雄鳳山爆登革熱群聚！社區282處孳生病媒蚊　全部開罰

警專3花「跳手指舞」送畢業生！甩髮燦笑甜炸　網讚：看到年輕希望

五年級知性美女揪伴趴趴走　享受歡聚之夜

一早被錢砸醒！00878配息「超猛10萬入帳了」　全場狂數張數

林青霞受邀畢典致詞　清大畢業生不識女神始祖：是哪位？

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

陸網紅再度來台灣旅遊！　入境超自信卻在北車迷路XD

養育12年愛貓告別式 媽幫梳毛留腳印淚崩

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

延平中學考生每3人就有1人上頂大　校長：二階衝刺課程奏效

全家「神秘機關」爆紅！逾10萬人朝聖...網傻眼：活到30歲才知道

「金」夏最熱鬧！金門親子嘉年華即將開跑　巧虎首度造訪

婆婆給店面「逼孫女取3字」俗爆　戶政人員看傻！她崩潰：好丟臉

永平高中邱彥鈞自創英文學習法　從吊車尾成績逆襲上台大外文系

快訊／高雄鳳山爆登革熱群聚！社區282處孳生病媒蚊　全部開罰

警專3花「跳手指舞」送畢業生！甩髮燦笑甜炸　網讚：看到年輕希望

五年級知性美女揪伴趴趴走　享受歡聚之夜

一早被錢砸醒！00878配息「超猛10萬入帳了」　全場狂數張數

林青霞受邀畢典致詞　清大畢業生不識女神始祖：是哪位？

胡歌被禁講「繁花、上海」？陸委會：「頭殼孔固力」才這樣限制！

第六波打房「貸款成數再緊縮」　業者：立即上路殺傷力太強

潘孟安：賴清德會尊重覆議案表決結果　「期待朝野有效對話」

「台灣LV」變身芒果寶盒　黃偉哲：芒果季限定預購

搭飛機托運行李注意！「這家航空公司」被點名出錯率最高

延平中學考生每3人就有1人上頂大　校長：二階衝刺課程奏效

王思聰陷私生女風波　「IG大頭貼附4字」掀議：想過父親節？

公督盟不滿沈伯洋提案遭擋　國民黨團諷：「綠督盟」忘了下車？

BMW新一代M5釋預告！採V8油電動力　房車先行、旅行車緊跟在後

搭飛機別化妝！專家建議「下機做1動作」　高空更要防曬

阿金懼高害怕過吊橋！主人無奈四肢著地陪走

生活熱門新聞

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100

即／副站長宣布「不再發奧客片」

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

被錢砸醒！00878配息「超猛10萬入帳了」

社區保全「拒幫兒買飯」惹怒主委妻！半小時急刪文

申請入學缺額排行「北部老牌私校占前3名」　銘傳缺667人最多

孕婦哭到台大醫門診　神奇事發生

快訊／對流旺盛！6縣市大雨特報　下到晚上

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

彩虹來了！　4生肖6月逢凶化吉

10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」　限時2天

全聯便當「特價19元」！5千人震驚：還有肉

更多熱門

相關新聞

《婆婆》張書偉婚禮現場差點爆雷

《婆婆》張書偉婚禮現場差點爆雷

家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》以「發貴」一角深入人心的張書偉於9日舉行婚宴，他為劇組同仁準備了「珍賀齋」桌。鍾欣凌見到張書偉直呼：「是真的結婚耶！不是戲裡面。」張書偉笑回：「所以我等下不會...還沒播還沒播，下禮拜！」差點將未播劇情爆雷。

張書偉婚禮被爆「曾是不婚主義」

張書偉婚禮被爆「曾是不婚主義」

爸爸開餐廳！「結帳幫打8折」婆婆卻不高興

爸爸開餐廳！「結帳幫打8折」婆婆卻不高興

病患坦承當小三　心理醫生回家發現自己被綠

病患坦承當小三　心理醫生回家發現自己被綠

鍾欣凌「恐怖婆婆」催淚飆收視

鍾欣凌「恐怖婆婆」催淚飆收視

關鍵字：

婆婆取名孫女戶政事務所報戶口老公店面改名

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

新冠又來！網：比前次更嚴重　冒7症狀「這樣吃好得快」

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面