婆婆給店面「逼孫女取3字」俗爆　戶政人員看傻！她崩潰：好丟臉

▲婆婆堅持要幫孫女取名，名字非常俗氣。（示意圖／Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

「我真覺得超丟臉！」一名女網友委屈表示，婆婆堅持要替寶寶取一個俗氣的名字，但她不知如何拒絕，打算瞞著長輩去報戶口，殊不知被攔截，且老公也同意這個俗名，而戶政人員看到孩子的名字後，露出一臉不可思議的表情，讓原PO非常崩潰。引發全場怒轟，「這個名字我會當場翻桌！」

一名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，才剛生下寶寶，婆婆就急著幫孫女取名，但原PO並不中意，打算做完月子就要瞞著長輩去報戶口，殊不知還是被婆婆攔截。

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由於原PO省略中間過程，明明百般不願意的她，最後仍與老公、婆婆去一趟戶政事務所，而且選了當初婆婆算的名字。原PO也還原現場狀況，「當時看著戶政人員露出不可思議的表情...我真覺得超丟臉！」

底下網友紛紛怒噴，「看起來是個長大會被霸凌的名字，還是趕快改掉吧，當媽的要有為小孩出頭的擔當」、「這是認真的嗎？怎麼不把她兒子的名字改成XXX？反正都在戶政」、「真的好古早的名字」、「這個名字我會當場翻桌！自己的女兒請自己硬起來保護...好嗎」、「填資料時怎麼會寫得下手」、「這是菜市場阿桑隨便幫忙取名的吧？現在沒人用這樣的名字了」、「這...沒改過來，女兒會恨妳的」、「趕快帶女兒去改名，最好連姓也改掉」、「聽起來古早名又有諧音，以後一定會被笑...『純棉』、『春眠』不覺曉」。

不少人傻眼反問「為何你先生同意？」原PO才曝真相，「因為婆婆說會把名下一間25坪店面過戶給我老公，所以我老公妥協了」，她也強調，過幾天會去戶政事務所把名字改掉，「反正店面也不是我的名字，到時候如果我老公不同意我就連姓氏都改掉！」