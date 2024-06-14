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中國文化大學大眾傳播學系「網紅、公關、傳播人才」搖籃機　多元課程讓學生大喊幸福

圖、文／文化大學提供

又到了高中升大學決定校系的時間點，不少家長、同學都傷腦筋該如何找到自己理想的科系，最近這幾年來，隨著台灣媒體蓬勃發展，傳播科系霸榜多年，是高中生喜歡的熱門科系。

其中，老牌私校中國文化大學在民國52年成立大眾傳播學系後，是國內歷史最悠久的傳播科系之一，面對傳播科技和外在環境的轉變，大傳系也在課程上推陳出新，今年招生成績亮眼，繁星推薦滿招，大傳系系主任王台瑞說，文化大傳系向來是傳播人才搖籃，自113學年開始，開設以下三大領域職場專業的模組套裝課程，包括：「公共傳播學群」、「多媒體傳播學群」、「傳播研究學群」，每一學群課程都導入AI生成工具輔助八類模組內課程，讓學生依性向學習最新專業，培養未來職場菁英。

【公共傳播學群】培養新生代公關人才 從做中學
公共傳播學群下設「公共事務暨非營利傳播模組」和「傳播產業與整合行銷模組」，核心精神在於透過實作，讓同學累積公關實務經驗，與產業接軌。
 

▲▼ 文化大學,大眾傳播,傳播科系,網紅,公關,傳播人才,多元課程,大學生,選系。（圖／文化大學提供）

▲文化大傳攜手永慶房屋自辦慶祭校園演唱會，吸引上千名師生同歡。

▲▼ 文化大學,大眾傳播,傳播科系,網紅,公關,傳播人才,多元課程,大學生,選系。（圖／文化大學提供）

▲文化大學大傳系舉辦校園行銷企劃創意大賽，培養提案高手。

【多媒體傳播學群】運用AI新科技 打造數位敘事能力
多媒體學群下設「延展實境整合傳播模組」、「原創音像模組」和「電影創作模組」、「媒介企劃與製作模組」，隨著生成式AI科技應用新趨勢，文化大傳系目前也積極將AI等新科技融入各類模組課程中，讓同學們具備多媒體說故事的能力。

▲▼ 文化大學,大眾傳播,傳播科系,網紅,公關,傳播人才,多元課程,大學生,選系。（圖／文化大學提供）

▲文化大傳整合新科技，運用AI等技術深化內容與觀眾之間的連結。

【傳播研究學群】國際接軌 深化研究分析能力
傳播研究學群下設「文化社會與音像紀錄模組」和「傳播理論與實踐模組」，深化對傳播領域的認識和了解，探索媒體世界新領域，近年積極拓展與國際接軌，除了與超過40間國際名校締結姊妹校外，目前文化大學新聞暨傳播學院也與知名學府美國密蘇里新聞學院建立雙聯學位，大傳系學生可至密蘇里交換、修課，創造未來深造機會，拓展國際視野。

▲▼ 文化大學,大眾傳播,傳播科系,網紅,公關,傳播人才,多元課程,大學生,選系。（圖／文化大學提供）

▲文化大傳師生移地教學，每年推薦學生至國際名校交流。

人才輩出　學長姐做你的後盾
王台瑞說，文化大傳系從過去迄今培養很多優秀媒體人才，包括：東森新聞雲副董事長馬詠睿、資深主播、主持人陳雅琳、知名影評人膝關節、網紅有璟요찡 等，目前都活躍於各大媒體，此外，目前在學的同學也是臥虎藏龍，包括：悖論式樂團主唱、獨立音樂創作人呂成豐、網紅左近視、右閃光，這些學長姐未來都將是大傳師生、校友最堅強的支持力量。

王台瑞也說，大眾傳播學系在於實務應用而非只是理論探討，文化大傳是全國唯一將AI科技全方位融入課程的系所，不僅提供知識的饗宴，更是一個實現夢想的舞台，歡迎對傳媒、新科技、公關等領域有興趣的年輕學子，一起來加入文化大傳大家庭！

109級畢業展覽-媒素啦　歡迎大家來參加
想要獲得文化大傳系的相關資訊，除了至文化大傳系的官方網站(https://crjdmc.pccu.edu.tw)，今年5月17日(五)至5月19日(日)在華山1914文化創意產業園區東2B館舉辦109級畢業展覽-媒素啦，將打造復古的柑仔店，展出大傳系師生在多媒體影音製作、整合行銷活動等成果，全程免費，歡迎大家來參加，詳情也可參閱以下活動網址：https://www.instagram.com/meisula.109

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