「金」夏最熱鬧！金門親子嘉年華即將開跑　巧虎首度造訪





▲巧虎今年暑假將首度到金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

「2024金門親子嘉年華」活動即將到來！金門縣政府將於7月1日至8月31日，以時下最夯的體驗式遊程為主軸，推出強檔親子嘉年華活動，迎接暑假旅遊旺季，除了廣邀近40多家在地業者參與，更推出70多種金門特色體驗遊程，而小朋友的偶像巧虎也將首次來金門，和粉絲們同樂。

今(13)日舉辦宣傳記者會，觀光處處長許績鑫表示，縣府積極布建親子休閒場域及活動，讓親子能預先規畫假期去處，達到「玩得開心、玩得安心、充實假期生活、調節身心健康」的效果；除了整合公部門的相關活動及遊程，更邀集近40多家在地業者的支持與參與，共推出70多種具金門特色的體驗遊程，涵蓋金門人文歷史、生態體驗、角色扮演、親子的互動體驗，更加強親子間在活動中共同創作的沉浸感，歡迎大家踴躍參與今年夏天一系列的親子活動。

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第一場熱鬧開場的活動，由文化平權為核心的「庄頭劇場-藝日限定」揭開序幕，訂於6月15日14：00至21：00於金城鎮莒光共融公園登場，由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來經典大作《海風馬戲派對》，讓遊客體驗金門限定的馬戲奇幻旅程。

接續由各鄉鎮齊力推出的系列活動分別為6月21日的「金湖-餐車嘉年華」、6月29日的「烈嶼-親子童玩節」、7月14日的「金沙-新前墩西瓜節」、7月19日至21日的「金湖-海灘花蛤季」、7月12日至8月31日的「金城-後浦十六藝文特區音樂季」及8月3日的「金寧-金門街頭文化藝術節」；毫無冷場一連串的觀光活動，讓金門全島成為今年夏天的親子FUN電樂園。

此外，觀光處也特別預告，今年的活動高潮將在7/27及7/28親子嘉年華主題日，邀請到首度來金門與大家見面的偶像明星巧虎與粉絲同樂，還有大型兒童舞台劇銀河谷音劇團、點亮黑暗的-旋舞炎、泡泡哥哥、小丑泡泡派對等精彩活動，熱鬧有趣的表演內容，絕對會讓旅客驚艷。相關活動內容請上「金門觀光旅遊網」查詢。