　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「金」夏最熱鬧！金門親子嘉年華即將開跑　巧虎首度造訪

▲▼巧虎今年暑假會去金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲巧虎今年暑假將首度到金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

「2024金門親子嘉年華」活動即將到來！金門縣政府將於7月1日至8月31日，以時下最夯的體驗式遊程為主軸，推出強檔親子嘉年華活動，迎接暑假旅遊旺季，除了廣邀近40多家在地業者參與，更推出70多種金門特色體驗遊程，而小朋友的偶像巧虎也將首次來金門，和粉絲們同樂。

今(13)日舉辦宣傳記者會，觀光處處長許績鑫表示，縣府積極布建親子休閒場域及活動，讓親子能預先規畫假期去處，達到「玩得開心、玩得安心、充實假期生活、調節身心健康」的效果；除了整合公部門的相關活動及遊程，更邀集近40多家在地業者的支持與參與，共推出70多種具金門特色的體驗遊程，涵蓋金門人文歷史、生態體驗、角色扮演、親子的互動體驗，更加強親子間在活動中共同創作的沉浸感，歡迎大家踴躍參與今年夏天一系列的親子活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼巧虎今年暑假會去金門。（圖／記者林名揚翻攝）

第一場熱鬧開場的活動，由文化平權為核心的「庄頭劇場-藝日限定」揭開序幕，訂於6月15日14：00至21：00於金城鎮莒光共融公園登場，由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來經典大作《海風馬戲派對》，讓遊客體驗金門限定的馬戲奇幻旅程。

接續由各鄉鎮齊力推出的系列活動分別為6月21日的「金湖-餐車嘉年華」、6月29日的「烈嶼-親子童玩節」、7月14日的「金沙-新前墩西瓜節」、7月19日至21日的「金湖-海灘花蛤季」、7月12日至8月31日的「金城-後浦十六藝文特區音樂季」及8月3日的「金寧-金門街頭文化藝術節」；毫無冷場一連串的觀光活動，讓金門全島成為今年夏天的親子FUN電樂園。

▲▼巧虎今年暑假會去金門。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，觀光處也特別預告，今年的活動高潮將在7/27及7/28親子嘉年華主題日，邀請到首度來金門與大家見面的偶像明星巧虎與粉絲同樂，還有大型兒童舞台劇銀河谷音劇團、點亮黑暗的-旋舞炎、泡泡哥哥、小丑泡泡派對等精彩活動，熱鬧有趣的表演內容，絕對會讓旅客驚艷。相關活動內容請上「金門觀光旅遊網」查詢。

ET快訊
惡火3死！傳鋰電池「遇水爆炸」釀禍　專家糾正了
新冠「變異株KP.2」上升！　專家示警：建議戴口罩
快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼
全家「神秘機關」逾10萬人朝聖！　網傻：活到30歲才知道
台女被通緝！　澳洲警方公布照片

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

延平中學考生每3人就有1人上頂大　校長：二階衝刺課程奏效

全家「神秘機關」爆紅！逾10萬人朝聖...網傻眼：活到30歲才知道

「金」夏最熱鬧！金門親子嘉年華即將開跑　巧虎首度造訪

婆婆給店面「逼孫女取3字」俗爆　戶政人員看傻！她崩潰：好丟臉

永平高中邱彥鈞自創英文學習法　從吊車尾成績逆襲上台大外文系

快訊／高雄鳳山爆登革熱群聚！社區282處孳生病媒蚊　全部開罰

警專3花「跳手指舞」送畢業生！甩髮燦笑甜炸　網讚：看到年輕希望

五年級知性美女揪伴趴趴走　享受歡聚之夜

一早被錢砸醒！00878配息「超猛10萬入帳了」　全場狂數張數

林青霞受邀畢典致詞　清大畢業生不識女神始祖：是哪位？

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

陸網紅再度來台灣旅遊！　入境超自信卻在北車迷路XD

養育12年愛貓告別式 媽幫梳毛留腳印淚崩

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

延平中學考生每3人就有1人上頂大　校長：二階衝刺課程奏效

全家「神秘機關」爆紅！逾10萬人朝聖...網傻眼：活到30歲才知道

「金」夏最熱鬧！金門親子嘉年華即將開跑　巧虎首度造訪

婆婆給店面「逼孫女取3字」俗爆　戶政人員看傻！她崩潰：好丟臉

永平高中邱彥鈞自創英文學習法　從吊車尾成績逆襲上台大外文系

快訊／高雄鳳山爆登革熱群聚！社區282處孳生病媒蚊　全部開罰

警專3花「跳手指舞」送畢業生！甩髮燦笑甜炸　網讚：看到年輕希望

五年級知性美女揪伴趴趴走　享受歡聚之夜

一早被錢砸醒！00878配息「超猛10萬入帳了」　全場狂數張數

林青霞受邀畢典致詞　清大畢業生不識女神始祖：是哪位？

胡歌被禁講「繁花、上海」？陸委會：「頭殼孔固力」才這樣限制！

第六波打房「貸款成數再緊縮」　業者：立即上路殺傷力太強

潘孟安：賴清德會尊重覆議案表決結果　「期待朝野有效對話」

「台灣LV」變身芒果寶盒　黃偉哲：芒果季限定預購

搭飛機托運行李注意！「這家航空公司」被點名出錯率最高

延平中學考生每3人就有1人上頂大　校長：二階衝刺課程奏效

王思聰陷私生女風波　「IG大頭貼附4字」掀議：想過父親節？

公督盟不滿沈伯洋提案遭擋　國民黨團諷：「綠督盟」忘了下車？

BMW新一代M5釋預告！採V8油電動力　房車先行、旅行車緊跟在後

搭飛機別化妝！專家建議「下機做1動作」　高空更要防曬

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

生活熱門新聞

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100

即／副站長宣布「不再發奧客片」

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

被錢砸醒！00878配息「超猛10萬入帳了」

社區保全「拒幫兒買飯」惹怒主委妻！半小時急刪文

申請入學缺額排行「北部老牌私校占前3名」　銘傳缺667人最多

孕婦哭到台大醫門診　神奇事發生

快訊／對流旺盛！6縣市大雨特報　下到晚上

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

彩虹來了！　4生肖6月逢凶化吉

10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」　限時2天

全聯便當「特價19元」！5千人震驚：還有肉

更多熱門

相關新聞

反對金門設觀光賽馬場！議員：撕裂情感

反對金門設觀光賽馬場！議員：撕裂情感

金門縣議會第8屆第3次定期會今(13)日進行縣府專案報告，針對「離島建設條例」修法建議質詢，其中有關新增修正條文第10條之3「開放離島設置觀光賽馬場」案，引發議員董森堡強烈反對，他也以澳門、新加坡賽馬場因市場萎縮不堪虧損相繼倒閉為例，提醒目前兩岸關係持續緊張，萬一陸客從此不來，此舉無疑作繭自縛。

住房補助千元花蓮訂房卻還在谷底　李孟諺：滾動檢討措施

住房補助千元花蓮訂房卻還在谷底　李孟諺：滾動檢討措施

晶華估全年外籍客佔比可達7成　太魯閣晶英9月重新營運

晶華估全年外籍客佔比可達7成　太魯閣晶英9月重新營運

上半年僅345萬國際客！未達目標一半　李孟諺：今年仍拚千萬人來台

上半年僅345萬國際客！未達目標一半　李孟諺：今年仍拚千萬人來台

晶華潘思亮盼「兩岸商務觀光」優先開放　台灣不只有晶片跟危險

晶華潘思亮盼「兩岸商務觀光」優先開放　台灣不只有晶片跟危險

關鍵字：

金門親子嘉年華夏日活動觀光特色體驗

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

新冠又來！網：比前次更嚴重　冒7症狀「這樣吃好得快」

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面