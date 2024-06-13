催繳簡訊詐騙頻傳　「不會提供網址連結」台水籲民眾留意

▲台水屏東區處籲民眾，水費催繳簡訊無提供網址連結 。（圖/台水公司提供）

記者陳崑福／屏東報導

詐騙手法不斷翻新，近日水費催繳詐騙簡訊頻傳，水公司自今年 1 月起已使用政府專屬簡訊發送短碼「111」，發送的「催繳簡訊」也不會提供任何短網址連結，請民眾認明，如收到可疑簡訊可向台水公司 1910 客服專線或 165 反詐騙專線求證。

台水屏東區處表示，近期不少民眾收到詐騙集團假冒自來水公司名義發送催繳水費的簡訊，誘使民眾點擊簡訊所附超連結連至惡意網站，進一步騙取信用卡、個資等資訊進行詐騙。呼籲民眾，若收到任何可疑簡訊，務必提高警覺，切勿直接點選連結以免上當，可向帳單上所列服務所或營運所電話或客服專線 1910 求證，或依「內政部警政署 165全民防騙網站」教學設定攔截詐騙簡訊。若不慎遭詐騙，可撥打 165專線，於 24 小時內到警局報案，以及時攔阻受騙款項。



為保障民眾財產安全，提高用戶申請 e 帳單的意願與便利性，水公司特別在水費通知單右上方新增用戶專屬 QR Code，無須再手動輸入水號和用戶名，輕鬆掃碼就能申請 e 帳單，明年底前還能享每期 5元的優惠。屏東地區自來水用戶7月底前首次申辦成功啟用者（不含取消再重新申請），有機會獲得除濕機或全聯禮券，歡迎民眾踴躍申請e 帳單，節能減碳防詐騙。