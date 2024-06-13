涉詐22億「電子腳環監控」　王牌律師聲請放寬：每周到偏鄉過1夜

記者劉昌松／台北報導

名律師王晨桓因涉「ACE王牌交易所」垃圾幣詐騙22億元案，日前遭檢察官起訴後，被法院裁定接受電子腳環監控，台北地院13日首度針對王晨桓涉案部分開庭審理，王坦承大部分犯行，同時提出特別請求，他表示現在每周1次到南投縣仁愛鄉提供法律諮詢，交通不便，希望讓他可以在偏鄉打卡過夜，合議庭將評議後決定是否放行。

▲被控詐騙的律師王晨桓表示，現在每周到偏鄉提供原住民法律服務。（資料照／記者劉昌松攝）

已被知名法律事務所除名的王晨桓，目前仍具有律師資格，只是因涉案獲800萬元交保的同時，須配戴電子腳環加上每天手機報到，證明每天回家、沒有逃亡，王晨桓13日庭訊後受訪表示，因為原住民保留地、原住民議題是平常就該關注的，所以在重獲自由後，就開始到原鄉提供當地少有的法律諮詢。

王晨桓被控自2022年起，加入由詐騙通緝犯林耿宏組織的ACE王牌交易所，涉嫌以軍師角色提供專業指導，並協助銷贓洗錢，另外提供房子幫助藏匿林耿宏，還涉騙苗栗1家茶行老闆提供身家保全，謊稱「已擊落低軌衛星」、「剛剛據報，打下一架無人機」，藉此詐得律師顧問費。

加計林耿宏與傳銷高手林若蕎、虛幣網紅潘奕彰等人從2021年起，對外販售自創的「MOCT(魔券幣)」等無價值虛擬幣，累計王牌交易所詐騙洗錢不法金額超過22億元，其中有1200人提告金額近8億元，全案由檢察官在4月間偵結起訴王晨桓、林耿宏等32人。

王晨桓因本案遭羈押3個多月後，除了強調自己把房子出租，不知道會是林耿宏入住，否認有藏匿人犯外，對於其他詐欺等指控全數認罪，因此獲得法院裁定交保；據了解，王晨桓目前每周都會到南投縣仁愛鄉提供原民法律服務，有時當天趕回台北，已經超過限制的手機報到時間，因此聲請法院准許放寬，讓他每周可以有1天在仁愛鄉公所或當地警局打卡報到，檢察官表示需有當地公所公文才能確認真假，合議庭將在綜合相關事證後裁定是否准許。