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國防部前官員曝「中共攻台最可能3手段」　不用三棲登陸實質佔領

▲▼針對一年期義務役入伍訓練成果，陸軍20日實施「入伍訓練期末鑑測」。（圖／軍聞社）

▲陸軍實施「入伍訓練期末鑑測」。（資料照／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

前國防部視察盧德允13日透過個人網路頻道，分享3大中共武力犯台的最可能手段，分別為：「恫嚇油輪、天然氣船接近台灣」、「摧毀卸載原油天然氣碼頭」，以及「破壞露天大型設施癱瘓電網」。他認為，不一定要以正規作戰三棲登陸實質佔領台灣。

盧德允表示，中共可以阻斷台灣能源輸入，逼迫台灣達到一定的政治讓步，不一定要正規作戰三棲登陸，實質佔領台灣讓台灣屈服。

首先，對於如何阻斷能源輸入，盧德允表示，中共可以運用反艦彈道飛彈，採超高音速載具，警告或趨近射擊，靠近台灣的天然氣船跟原油油輪。他說，在這個情況下，國際對於動輒數十萬噸大型天然氣船接近台灣，就會產生疑慮，船公司跟船長可能不願意開到台灣卸載天然氣跟原油。

第二部分，盧德允表示，中共同時針對台灣西岸卸載碼頭，運用長程火箭砲跟飛彈進行摧毀，這方面的難度非常低，因為是露天的設施，而且沒有防護的作法，就算有反飛彈部署，一樣可以做到完全摧毀的傷害。

盧德允認為，上述兩種方式已經非常夠，施行組合拳的話，後面還有針對台灣的主要發電廠，只要是大型發電廠，或是發電廠連結的電網樞紐進行摧毀，以及遍佈台灣西部有十多個超高壓變電所，也是暴露在地表上沒有防護，都屬於露天的大型設施。

盧德允表示，台灣的輸電網有三條超高壓輸電線，經由高大電塔遍佈在台灣島上，20年前台灣有次大停電，就是位於台南一個輸電塔倒塌，造成全台灣大停電，因此當時才會增強所謂電網韌性，增加成三條輸電線。

盧德允指出，中共攻擊幾個電塔也可以造成損害跟電網的破壞，台灣電力安全就非常危急，可能過上沒有電的日子，很多事情沒有辦法運作，台灣狀況就會非常危急了。

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