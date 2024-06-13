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教武術打死8歲童還「拉屍擺拍」　陸2名教練被判無期徒刑

▲▼教武術打死8歲童還「拉屍擺拍」　陸2教練被判無期徒刑。（圖／翻攝微博）

▲男童遭痛毆致死，教練還將他拉起來擺拍。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

山東青島市一名8歲男童去年在武術俱樂部上課時，遭到2名教練及1名助教毆打致死，3人還試圖隱瞞，將男童的屍體拉起來擺拍。當地法院13日上午公布一審判決，2名教練被判無期徒刑，助教被判有期徒刑3年，並禁止3人從事密切接觸未成年人的工作。

事件發生在2023年6月，一名8歲的男童被父母送入青島市崇德聚英武術運動俱樂部學習，不料入學一天多，就被教練及助教活活打死。

男童失去意識時，教練還試圖隱瞞，將男童拉到椅子上坐著擺拍，導致男童不斷從椅子上滑下來，癱倒在地上。男童的母親到達醫院時，男童已經明顯死亡，全身上下都是瘀傷。

法院在判決中提到，武術俱樂部的老闆兼教練張某斌、教練李某丁，還有助教張某豪在教學期間，因男童訓練動作不規範，將男童綑綁起來毆打，直到男童意識不清後，才將男童送往醫院，經搶救後不治身亡。

法醫鑑定發現，男童遭鈍性物體多次擊打致廣泛軟組織挫傷，導致創傷性休克並肺臟脂肪栓塞死亡。

法院審理後認為，張某斌系武術館實際控制人，多次毆打並捆綁被害人，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；李某丁身為教練，多次毆打並捆綁被害人，在共同犯罪中行為積極主動，起主要作用，也是主犯，鑒於張某斌、李某丁具有自首情節且將被害人送醫療救治，依法對其從輕處罰。

法院指出，張某豪是幫助教學，作案時間短，擊打程度明顯弱於同案被告人，捆綁時僅是協助作用，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，其還具有自首情節，依法對其減輕處罰。

法院宣布，張某斌犯故意傷害罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身；李某丁犯故意傷害罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身；張某豪犯故意傷害罪，被判處有期徒刑三年，緩刑五年。同時，法院也禁止3人未來從事密切接觸未成年人的工作。

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