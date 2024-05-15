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醫生診斷患胃腸炎…女童1天後「休克死亡」！醫院認：確實錯了

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女童打點滴後身亡。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者鄭思楠／綜合報導

山東青島一市民近日爆料稱，他11歲的女兒疑被醫院誤診後死亡。同時，他認為女兒在打點滴過程中病情加重，要求醫生查看時未獲重視，耽誤了女兒治療。5月14日下午，青島市城陽區衛健局稱，該事件中為患兒診治的醫生已被停職，目前該案已經進入到司法流程，需要等醫療損害責任鑑定結果出來後，再做進一步處理。

據《新京報》報導，女孩父親魏永彤回憶，2023年11月19日早上，女兒出現發燒症狀，再加上幾天前女兒就腹痛、嘔吐，魏永彤將她送到城陽區人民醫院，掛了兒科急診。

魏永彤提供的診療資料顯示，當天值班醫生對女兒進行初步身體檢查以及心肌酶測定、血常規+超敏CRP檢查、電解質的檢查後，診斷其女兒患胃腸炎和感染發熱，為其開了打點滴藥。因在打點滴過程中症狀未減輕，醫生又為其開具第二天早上的腹部超音波檢查。

魏永彤表示，第二天的當班醫生仍診斷其女兒患胃腸炎和感染性發熱，並開了打點滴藥。

當天下午1點半，輸完液後，魏永彤帶著女兒回家。下午4點多，女兒腹痛難忍，他便開車帶著女兒去了青島市另一家醫院，但到達該醫院停車場時，女兒已經休克，後經搶救無效死亡。

隨後，魏永彤報警，並於2023年11月21日將事情反映給城陽區衛健局。

2023年11月22日，城陽區衛健局將魏永彤女兒屍體送檢。2024年1月4日，屍檢結果顯示，「死者符合患間質性肺炎、肺泡間隔增寬導致氣體交換障礙，從而引起急性心力衰竭，致呼吸循環衰竭死亡。」

魏永彤表示，2023年12月19日，該案已在青島市城陽區人民法院立案，關於其女兒的醫療損害責任鑑定，仍在進行中。

魏永彤認為，在2天的打點滴過程中，因女兒腹痛加劇，他分別去診室請2位醫生前去查看，但2位醫生均未行動。

2024年3月20日，城陽區衛健局向魏永彤出具的處理意見書顯示，經調查，在患兒第二日就診打點滴時，「由於當時就診患者多，當班醫師未再親自查看患兒情況，未謹慎關注。」

城陽區衛健局認為，目前，雖然法院對醫院在該患兒的診療過程中是否存在過錯的認定結果尚未明確，但為警示後者，2024年2月26日，經城陽區人民醫院研究，決定給予魏永彤女兒就診第二日的當班醫生暫停醫療服務處理，並在全院通報批評。

5月14日，青島市城陽區人民醫院相關科室負責人表示，對此醫生的停職處理是希望全院引以為戒，「至少醫生要去查看，這個事確實有錯。」目前，涉事醫生仍在停職中。上述負責人稱，目前醫院正在配合鑑定機構進行鑑定。

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