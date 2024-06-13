　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嗆黃國昌釋字585不敢講全文　黃帝穎：國會改革法明顯違憲

▲▼李明賢,黃國昌時是受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲黃國昌。（圖／記者黃國霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白所提的國會改革法遭質疑過度擴權，加上程序瑕疵，引發批評，但最終仍憑著人數優勢三讀通過，行政院已對此提出覆議，民進黨團總召柯建銘則指出若覆議不過，黨團會提釋憲。對此，民眾黨團總召黃國昌提大法官釋字585號，但遭律師黃帝穎嗆不敢引用全文，因為國會改革法明顯牴觸釋字585解釋。

黃帝穎說，藍白國會擴權三個明顯牴觸585的例子有三個，首先，違反權力分立原則。國會把政治黑手伸向司法及監察等憲政機關，藍白擴權下的調查權，對經司法機關或監察機關先為調取時，應敘明理由，並提供複本。

第二，黃帝穎說，違反法律明確性原則。反質詢是什麼？國民黨法制召委吳宗憲直接被國際媒體問倒，國民黨國際記者會被問到啞口無言。反質詢毫無「法律明確性原則」要求的可預見、可理解可言，當然違反585。

最後，黃帝穎指出，藍白擴權的刑罰手段，違反585。藍白藐視國會罪有刑責，可以將人判刑入獄，但585號解釋最多賦予國會行政罰鍰，藍白擴權顯然違反585。

黃帝穎喊，覆議是藍白違憲擴權懸崖勒馬的機會，藍白無視10萬人包圍立法院抗議、青鳥行動全國遍地開花、美國在台協會前處長司徒文及楊甦棣等30國際學者譴責國會擴權違憲、「歐洲商會」警示及法界四大聲明，民主世界與法界都認定藍白擴權違憲。

ET快訊
快訊／3屍命案改判免死　男大生割腹血濺台中高分院
800多員工還在上班！陸科技大廠宣布破產　老闆留紙條逃了
新冠又來！網哀號：更嚴重　冒7症狀「這樣吃好得快」
快訊／國會改革覆議案　表決日期達共識！
快訊／困近8小時！第3具遺體移出　已嚴重碳化
快訊／綠衫軍打崩獨行俠！　NBA總冠軍3:0聽牌
快訊／協商氣氛火爆！　黃國昌4度飆嗆柯建銘
申請入學大缺額！「北部老牌私校占前3名」　銘傳缺最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

胡歌炫風訪台　行政院：歡迎兩岸有序健康交流

王義川開名車紅燈左轉影片曝光！　徐巧芯酸：義川天兵是你嗎？

覆議案立院19、20日邀卓榮泰備詢　行政院：尊重配合立法院安排

陸釋善意「雙城先遣團」層級提升　北市府：持正面態度看待

快訊／國會改革覆議案達共識！　19、20日卓榮泰備詢、21日記名投票

嗆黃國昌釋字585不敢講全文　律師：國會改革法明顯違憲

蔣萬安與鍾曉敏見30分鐘氣氛融洽　維持「雙城好兩岸好」盼推實質交流

內政部挹注260億　推動7大措施精進消防救災安全、修法納職安專章

不滿柯建銘插話！　黃國昌4度飆嗆「現在是可以插嘴嗎？」

LIVE／各縣市優先編列消防裝備預算　行政院通過消防法增職安專章

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

胡歌睽違6年來台：好想你們！　「輪椅粉絲要合照」超暖回應

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血

胡歌炫風訪台　行政院：歡迎兩岸有序健康交流

王義川開名車紅燈左轉影片曝光！　徐巧芯酸：義川天兵是你嗎？

覆議案立院19、20日邀卓榮泰備詢　行政院：尊重配合立法院安排

陸釋善意「雙城先遣團」層級提升　北市府：持正面態度看待

快訊／國會改革覆議案達共識！　19、20日卓榮泰備詢、21日記名投票

嗆黃國昌釋字585不敢講全文　律師：國會改革法明顯違憲

蔣萬安與鍾曉敏見30分鐘氣氛融洽　維持「雙城好兩岸好」盼推實質交流

內政部挹注260億　推動7大措施精進消防救災安全、修法納職安專章

不滿柯建銘插話！　黃國昌4度飆嗆「現在是可以插嘴嗎？」

LIVE／各縣市優先編列消防裝備預算　行政院通過消防法增職安專章

立委促「寵物溝通師」納管　陳駿季表不認同：沒有科學根據

日本腦炎流行季來了！嚴重昏迷死亡　專家籲：接種疫苗最有效

世新學生賦予數據商業價值　AI數據分析師競賽結果出爐

胡歌炫風訪台　行政院：歡迎兩岸有序健康交流

獨／內部畫面曝！土城大火奪3命　牆面焦黑斑駁露紅磚

中橫錐麓路段坍方搶通！今中午警戒管制放行　恢復3時段通車

土城3死！女友哽咽曝與男友：火災當下還在通話…與姊心碎相擁痛哭

Jennie同款草編Gazelle鞋台灣將開賣！露長腿為陳冠希帶貨超驚喜

路易莎上櫃明年重申請！　年底拓點埃及、美國

路權團體要求「不取消記點」　李孟諺：觀察對安全影響再決定

響尾蛇斷頭「自咬身體」　痛苦扭動...詭異影片曝光

政治熱門新聞

發言被跳過莊瑞雄拍桌罵「耍權威」　韓國瑜怒離席：你雞蛋裡挑鋼筋

女檢察官疑幫詐團律師男友　法務部要查了

蔣萬安今見鍾曉敏　2因素決定龔正來不來

不滿柯建銘插話！　黃國昌4度飆嗆「現在是可以插嘴嗎？」

快訊／國會改革覆議案達共識！　19、20日卓榮泰備詢、21日記名投票

徐巧芯控吳彥宏是賴親信　總統府回應

傅崐萁登日媒嗆賴清德別挑釁中國　「為何台灣要對抗大很多的強權？」

黑熊學院賣第五縱隊識別課 　名嘴酸沈伯洋：假議題還要開課？

胡歌被禁說「繁花」？陸委會：空穴來風

質詢脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免　高金素梅：我正面迎戰

幕後／陸釋善意！「雙城先遣團」層級提升

蔡賴互信危機再起？　黃揚明爆：柯建銘突刪蔡英文對黨內叮嚀

外媒「藍通過新法使台灣成國際不可信任夥伴」

嗆黃國昌釋字585不敢講全文　律師：國會改革法明顯違憲

更多熱門

相關新聞

國會改革覆議案7理由縮水？　陳世凱：認真研讀會找到更多窒礙難行之處

國會改革覆議案7理由縮水？　陳世凱：認真研讀會找到更多窒礙難行之處

行政院針對國會改革法提出覆議案，並提出7大理由，但國民黨團指出，在收到的行政院來函當中，已不見7大理由，取而代之的是6項理由，質疑行政院也知道上周寫的理由就是民粹式、朝野對立式的抹黑文宣。對此，行政院發言人陳世凱說，理由完全沒有變更，全部都能在覆議理由書裡找到，如果認真研讀的話，還可以找到更多行政院認為窒礙難行的原因。

傅崐萁登日媒嗆賴清德別挑釁中國　「為何台灣要對抗大很多的強權？」

傅崐萁登日媒嗆賴清德別挑釁中國　「為何台灣要對抗大很多的強權？」

沈伯洋：退將存在風險一定要處理　嘆又要被藍白造謠「監控軍人」

沈伯洋：退將存在風險一定要處理　嘆又要被藍白造謠「監控軍人」

退將赴陸參加陸軍官校校慶　嚴德發：校長在哪、正統在哪

退將赴陸參加陸軍官校校慶　嚴德發：校長在哪、正統在哪

藍白恐提前表決覆議案？　她嗆造謠揭民進黨「想把陰謀變陽謀」

藍白恐提前表決覆議案？　她嗆造謠揭民進黨「想把陰謀變陽謀」

關鍵字：

國民黨民進黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」　張書偉看超久被吐槽直男

新冠又來「天選之人也中」　醫：哇哩勒！快篩陽7成

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

玩真的！男子赴內蒙旅遊「抽中一匹馬」 牽出來合照「笑到僵掉」

台積電「外派工程師」揭血淚　首選國家曝

土城惡火奪3命！里長曝「爸爸情緒失控」：還有一具遺體在7F

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面