嗆黃國昌釋字585不敢講全文　律師：國會改革法明顯違憲

▲黃國昌。（圖／記者黃國霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白所提的國會改革法遭質疑過度擴權，加上程序瑕疵，引發批評，但最終仍憑著人數優勢三讀通過，行政院已對此提出覆議，民進黨團總召柯建銘則指出若覆議不過，黨團會提釋憲。對此，民眾黨團總召黃國昌提大法官釋字585號，但遭律師黃帝穎嗆不敢引用全文，因為國會改革法明顯牴觸釋字585解釋。

黃帝穎說，藍白國會擴權三個明顯牴觸585的例子有三個，首先，違反權力分立原則。國會把政治黑手伸向司法及監察等憲政機關，藍白擴權下的調查權，對經司法機關或監察機關先為調取時，應敘明理由，並提供複本。

第二，黃帝穎說，違反法律明確性原則。反質詢是什麼？國民黨法制召委吳宗憲直接被國際媒體問倒，國民黨國際記者會被問到啞口無言。反質詢毫無「法律明確性原則」要求的可預見、可理解可言，當然違反585。

最後，黃帝穎指出，藍白擴權的刑罰手段，違反585。藍白藐視國會罪有刑責，可以將人判刑入獄，但585號解釋最多賦予國會行政罰鍰，藍白擴權顯然違反585。

黃帝穎喊，覆議是藍白違憲擴權懸崖勒馬的機會，藍白無視10萬人包圍立法院抗議、青鳥行動全國遍地開花、美國在台協會前處長司徒文及楊甦棣等30國際學者譴責國會擴權違憲、「歐洲商會」警示及法界四大聲明，民主世界與法界都認定藍白擴權違憲。