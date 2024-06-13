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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿柯建銘插話！　黃國昌4度飆嗆「現在是可以插嘴嗎？」

▲▼ 朝野協商爆口角！莊瑞雄拍桌嗆韓國瑜 。（圖／翻攝國會頻道）

▲朝野協商 。（圖／翻攝國會頻道）

記者崔至雲／台北報導

針對行政院對國會改革法案移請立法院覆議案相關事宜，立法院長韓國瑜今一早召集朝野協商。在發言過程中，民眾黨總召黃國昌表示，他希望協商時，就針對實質議題協商，不需要對別人進行謾罵，講完一輪後根本沒有重點。民進黨總召柯建銘則忽然問「你現在有沒有針對主席在回答？」黃則連續回嗆四次，「現在是可以插嘴嗎？」氣氛火爆。

今日黨團協商時，國民黨立院黨團總召傅崐萁先表示，對於覆議案，他們希望今日能將時程訂出來，朝野一致針對覆議案做個議決；而卓榮泰才剛就職行政院長就對立法院提出覆議案，這是過去所沒見過，對立院相當不尊重，所以建請卓榮泰需要向全國人民說明為什麼要提出覆議案。

傅崐萁再說，這是國會自主的事情，為什麼行政院認為窒礙難行，溝通完後，即進行議決，也希望不要有任何議場衝突的發生。

輪到柯建銘時，他說，對於卓榮泰來說明，這個憲法增修條文很清楚，但政院是憲政機關，立院也是，所以依憲政體制進行，怎麼會如傅崐萁所說的，是從沒見過。傅崐萁則回話說，不要這樣人身攻擊。

柯建銘說，對於傅崐萁說不尊重立法院，但難道行政院不能表示意見嗎？傅崐萁則回應說，「根本還沒違憲」；柯建銘則說，「我在講話」，「有沒有違憲到憲法法庭處理」。說完後，則要韓國瑜控制傅崐萁發言；韓國瑜則要柯建銘「你情緒不要受到影響」。

柯建銘續指，洪孟楷說「民進黨會佔領主席台」，不可能的事情。「我們希望院長來的時候好好說明，說服大家，希望能夠贏的，我怎麼會搞這個事情，講這個話對我們污辱，我提出抗議」。

黃國昌說，他希望協商時，就針對實質議題協商，不需要對別人進行謾罵。當時2013年會計法修正案覆議，是四個黨團替貪污犯解套，公民團體出來抗議。這時候，柯建銘反問「你現在有沒有針對主席在回答？」黃則回嗆四次，「現在是可以插嘴嗎？」，並說，別人在講話時，其他人也可以按麥克風嗎？可以插嘴嗎。

柯建銘反擊，「傅崐萁插嘴，你怎麼不制止他？」，洪孟楷則出來說，不要人身攻擊。柯建銘指出，國民黨團、民進黨團說通過的條文這沒有違憲，這人身攻擊？這是憲政常識。傅崐萁回擊，行政院長卓榮泰是大法官嗎？你是大法官嗎？可以判定有沒有違憲？，雙方嗆聲長達5分鐘，最後則由韓國瑜緩和氣氛，接著請黃國昌繼續發言，「情緒不要受影響」。

黃國昌說，他無法接受的是有人藉這個黨團協商，對人進行攻擊，發表他的長篇大論，講完一輪後根本沒有重點。
 

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