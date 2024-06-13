　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

不是胖子也會高血脂！　陸56公斤男抽血「半管都是油」

▲大陸一名56公斤男子血脂超過正常人40倍，抽血時半管都是油脂，十分駭人。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸一名56公斤男子血脂超過正常人40倍，抽血時半管都是油脂，十分駭人。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

「三高（高血壓、高血脂、高血糖）」一般較容易出現在體重較重的人身上，不過，大陸一名58歲的彭先生（化名），體重56公斤，近期卻出現食慾差、噁心、頭昏腦漲、雙手麻木等「三高」症狀。經醫生抽血檢查發現，彭先生血脂為正常人的40倍，抽出來的血液中，半管都是「油」，讓他十分驚訝。

▲大陸一名56公斤男子血脂超過正常人40倍，抽血時半管都是油脂，十分駭人。（圖／翻攝極目新聞）

▲醫生用血脂淨化治療的方式將男子血脂降下來。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，在當地醫院檢查時，醫生發現抽出的血液表層是一層厚厚的油脂，甘油三酯高達66.75mmol／L，約為正常血脂的40倍，轉氨酶非常高，肝功能也很不好。

彭先生到湖北省第三人民醫院腎病內科（風濕免疫科）就診時，該科主任龍利親自參與會診，由於彭先生的血脂呈幾十倍的增高，導致血液黏稠度極高，全身循環受阻，大腦、心臟等重要臟器供血不足，病情危重，要快速將血脂降下來。

龍利表示，彭先生的情況需要進行血脂淨化治療，經過數小時治療後，彭先生隔日便感覺頭腦清醒了不少，也逐漸有了食慾，還能下地行走。

龍利提到，血脂淨化治療是借助體外循環及相關的血漿脂蛋白分離技術，通過濾過、吸附和沈澱等方法選擇性去除患者血漿內過高的血脂，降低血漿膽固醇及甘油三酯水平，能迅速糾正脂質代謝紊亂和微循環障礙，使患者心腦血管事件發生率大大降低。

彭先生透露，雖然自己體重才56公斤，但他十分愛吃肥肉，這才導致其血脂超越正常人許多。龍利解釋稱，很多人都以為只有胖子容易高血脂，「肥胖只是導致血脂高的原因之一，遺傳因素、不良生活方式、藥物因素、代謝障礙、腎病綜合徵、糖尿病等都會導致血脂高、血尿酸高。」

龍利提醒，大部分患者經過飲食調整、口服降血脂藥物完全可以將血脂控制在正常範圍，然而，降脂治療也不是一勞永逸，「需要在醫師的指導下合理使用降脂藥物，同時還需密切監測肝功能和血脂變化，才能收穫健康人生。」

ET快訊
快訊／3屍命案改判免死　男大生割腹血濺台中高分院
800多員工還在上班！陸科技大廠宣布破產　老闆留紙條逃了
新冠又來！網哀號：更嚴重　冒7症狀「這樣吃好得快」
快訊／國會改革覆議案　表決日期達共識！
快訊／困近8小時！第3具遺體移出　已嚴重碳化
快訊／綠衫軍打崩獨行俠！　NBA總冠軍3:0聽牌
快訊／協商氣氛火爆！　黃國昌4度飆嗆柯建銘
申請入學大缺額！「北部老牌私校占前3名」　銘傳缺最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳老牌地產公司爆雷！3小時裁光員工　辦公室空蕩蕩「等嘸人」

大陸官方要外送員「感黨恩、聽黨話」　堅持正確的政治方向

陸女遊泰國遭假摩托車司機「性侵2小時」　嫌犯辯稱：雙方都同意

員工還在上班！科技大廠宣布破產　老闆「留紙條」跑路：只能逃了

歐盟計劃對陸電動車加稅　陸商務部：赤裸裸的保護主義

不是胖子也會高血脂！　陸56公斤男抽血「半管都是油」

陸軍事迷花6元買回收書籍　一翻開「機密」兩字...急上繳國安單位

病人突繞身後下秒行兇！護理師慘遭「割喉放血」　醫院通報證實

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開：會封是有原因的

內幕／上海「雙城踩線團」最後一刻入台　北市府端午節前夕加班協助

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

胡歌睽違6年來台：好想你們！　「輪椅粉絲要合照」超暖回應

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血

深圳老牌地產公司爆雷！3小時裁光員工　辦公室空蕩蕩「等嘸人」

大陸官方要外送員「感黨恩、聽黨話」　堅持正確的政治方向

陸女遊泰國遭假摩托車司機「性侵2小時」　嫌犯辯稱：雙方都同意

員工還在上班！科技大廠宣布破產　老闆「留紙條」跑路：只能逃了

歐盟計劃對陸電動車加稅　陸商務部：赤裸裸的保護主義

不是胖子也會高血脂！　陸56公斤男抽血「半管都是油」

陸軍事迷花6元買回收書籍　一翻開「機密」兩字...急上繳國安單位

病人突繞身後下秒行兇！護理師慘遭「割喉放血」　醫院通報證實

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開：會封是有原因的

內幕／上海「雙城踩線團」最後一刻入台　北市府端午節前夕加班協助

獨／內部畫面曝！土城大火奪3命　牆面焦黑斑駁露紅磚

中橫錐麓路段坍方搶通！今中午警戒管制放行　恢復3時段通車

土城3死！女友哽咽曝與男友：火災當下還在通話…與姊心碎相擁痛哭

Jennie同款草編Gazelle鞋台灣將開賣！露長腿為陳冠希帶貨超驚喜

路易莎擬明年申請上市櫃　年底陸續插旗埃及、美國

路權團體要求「不取消記點」　李孟諺：觀察對安全影響再決定

快訊／彰化148縣道小貨車自撞分隔島側翻！貨物散落一地

台南武玄壇再發聲明「惡意攻擊將提告」　這次有律師署名用印　

王義川開名車紅燈左轉影片曝光！　徐巧芯酸：義川天兵是你嗎？

快訊／抗議殺妻兒奪3命竟改判免死　男大生割腹血濺台中高分院

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

大陸熱門新聞

玩真的！男子赴內蒙旅遊「抽中一匹馬」 牽出來合照「笑到僵掉」

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

露營上廁所5分鐘「家被偷了」！女子看傻眼

女客脫光泡澡門突打開！全裸跟房務員對到眼

病人突繞身後下秒行兇！護理師慘遭割喉放血

女高中生「狂睡30個小時」！家人叫不醒嚇壞

25歲登富比士！最年輕女富商1年後淪死囚

陸男打網咖猝死　全店「伴屍24小時」

大腦格式化！她考完高考整夜嗨翻後「睡死」

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

女子退租遇房東帶4人「驗房」…9千押金被扣光

內幕／「雙城踩線團」最後一刻入台　

外科醫師「病床激戰」女患者！18禁對話曝光

更多熱門

相關新聞

麻將打2天！視網膜現「紅色血瀑布」險失明

麻將打2天！視網膜現「紅色血瀑布」險失明

一名60歲男子在過年期間不眠不休地打麻將，結果不斷地看錯牌被糾正，賭性堅強的他，連續打了48小時都不下牌桌，未料第3天下午，右眼上方突然出現一條紅色血水，接著眼睛就看不清，這才下牌桌緊急就診。醫師表示，男子因高血壓又3天不睡覺，眼壓飆高超乎正常值，導致視網膜血管爆開，右眼幾乎失明，經開立藥物治療後，2個月內右眼視力已恢復至0.9。

25%台人都有！代謝警訊「5指標中3」　糖尿病機率增6倍

25%台人都有！代謝警訊「5指標中3」　糖尿病機率增6倍

9成腦中風可以預防！醫示警8大風險因子

9成腦中風可以預防！醫示警8大風險因子

營養師：遵守「5多5少」原則控制血壓

營養師：遵守「5多5少」原則控制血壓

只能喝無咖啡因！全場大推「手搖飲1系列」超好喝

只能喝無咖啡因！全場大推「手搖飲1系列」超好喝

關鍵字：

血脂三高高血壓油脂

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」　張書偉看超久被吐槽直男

新冠又來「天選之人也中」　醫：哇哩勒！快篩陽7成

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

玩真的！男子赴內蒙旅遊「抽中一匹馬」 牽出來合照「笑到僵掉」

台積電「外派工程師」揭血淚　首選國家曝

土城惡火奪3命！里長曝「爸爸情緒失控」：還有一具遺體在7F

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面