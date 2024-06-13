不是胖子也會高血脂！　陸56公斤男抽血「半管都是油」

▲大陸一名56公斤男子血脂超過正常人40倍，抽血時半管都是油脂，十分駭人。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

「三高（高血壓、高血脂、高血糖）」一般較容易出現在體重較重的人身上，不過，大陸一名58歲的彭先生（化名），體重56公斤，近期卻出現食慾差、噁心、頭昏腦漲、雙手麻木等「三高」症狀。經醫生抽血檢查發現，彭先生血脂為正常人的40倍，抽出來的血液中，半管都是「油」，讓他十分驚訝。

▲醫生用血脂淨化治療的方式將男子血脂降下來。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，在當地醫院檢查時，醫生發現抽出的血液表層是一層厚厚的油脂，甘油三酯高達66.75mmol／L，約為正常血脂的40倍，轉氨酶非常高，肝功能也很不好。

彭先生到湖北省第三人民醫院腎病內科（風濕免疫科）就診時，該科主任龍利親自參與會診，由於彭先生的血脂呈幾十倍的增高，導致血液黏稠度極高，全身循環受阻，大腦、心臟等重要臟器供血不足，病情危重，要快速將血脂降下來。

龍利表示，彭先生的情況需要進行血脂淨化治療，經過數小時治療後，彭先生隔日便感覺頭腦清醒了不少，也逐漸有了食慾，還能下地行走。

龍利提到，血脂淨化治療是借助體外循環及相關的血漿脂蛋白分離技術，通過濾過、吸附和沈澱等方法選擇性去除患者血漿內過高的血脂，降低血漿膽固醇及甘油三酯水平，能迅速糾正脂質代謝紊亂和微循環障礙，使患者心腦血管事件發生率大大降低。

彭先生透露，雖然自己體重才56公斤，但他十分愛吃肥肉，這才導致其血脂超越正常人許多。龍利解釋稱，很多人都以為只有胖子容易高血脂，「肥胖只是導致血脂高的原因之一，遺傳因素、不良生活方式、藥物因素、代謝障礙、腎病綜合徵、糖尿病等都會導致血脂高、血尿酸高。」

龍利提醒，大部分患者經過飲食調整、口服降血脂藥物完全可以將血脂控制在正常範圍，然而，降脂治療也不是一勞永逸，「需要在醫師的指導下合理使用降脂藥物，同時還需密切監測肝功能和血脂變化，才能收穫健康人生。」