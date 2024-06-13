女老師「無套車震」偷吃少年！被抓姦來不及穿衣　半裸遭警看光

▲來自哥倫比亞的海迪性侵14歲男學生被逮。（圖／取自X）



記者王佩翊／編譯

美國紐澤西州一名37歲女老師因性侵男學生被逮，兩人車震當下直接被抓包，她甚至連衣服都來不及穿。然而令人震驚的是，全美在過去12個月內，至少有25名女教師因為涉及與未成年學生發生性行為而被捕，校園性侵層出不窮。該名女老師更坦言，自己至少5次未使用保險套與同一名男學生進行「無保護」的性行為。

根據《每日郵報》報導，紐澤西州4月有一名37歲已婚教師潔西卡•薩維基（Jessica Sawicki）被警方發現半裸地坐在一名少年的車子後座，當場被捕。該名已婚女老師育有2個孩子，而她也向警方坦言，自己至少和該名學生發生過5次以上「無保護」性行為。

事實上，美國2024年1月至今有數十名女教師因為涉及與學生有關的性犯罪而被逮。光是過去的12個月，全美16個州就有25名女教師因涉及性侵被捕，這個數據甚至可能僅僅是冰山一角，因為目前沒有統一的數據收集系統來統計這個令人不安的趨勢。

來自哥倫比亞的37歲海迪•蒙羅伊（Heydi Monroy）自2022年8月起在威爾康中學（Wellcome Middle School）擔任西班牙文老師。然而校方接獲通報稱，她在4月5日與一名14歲學生發生性行為。

經過調查，海迪最終因涉嫌性侵14歲學生而被捕，至今仍被拘留，且不得保釋。據皮特郡學校公共信息官員透露，海迪現在已經被學校開除，不再是該間中學的員工。

內布拉斯加州則有一名45歲的代課教師艾琳•沃德（Erin Ward）同樣被發現與一名少年全身赤裸坐在汽車後座，不久後也被逮。據悉，她的丈夫是一名國防部官員。

許多被指控性侵未成年學生的女老師已婚，還有人被評鑑為年度最佳教師。警方指出，這些老師在真正發生性行為以前，會透過帶有性暗示的簡訊、裸照以及影片來色誘學生，進一步達到她們的目的。

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